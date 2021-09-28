Pegasus'ta yeni skandal: 'Keyfi rötarlar nedeniyle vatandaş mağdur'

Pegasus Havayolu şirketi bu kez de kasıtlı olarak saatler süren rötarlar ile yurttaşları mağdur ettiği iddiasıyla gündemde. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şikayetler üzerine Pegasus havayolu şirketinde yaşanan rötarlar ile ilgili Meclis'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın cevaplaması için soru önergesi sundu.

"Pegasus havayolu şirketi son günlerde vatandaşlara büyük mağduriyet yaşatıyor. 40-45 dakikalık uçuş mesafesine 7 saat rötar olmaz! Bunun adı uçak iptali olması gerekiyor!" diyen Tarhan, uzun saatler süren ve sistematik olarak artan rötarların kasıtlı bir ihmali gösterdiğini söyledi.

Konuyla ilgili hiçbir şey yapılmadığını belirten Tarhan, "Hiçbir denetim ve yaptırım uygulanmıyor. Bu da bize göstermektedir ki; söz konusu şirket bu gecikmelerin doğal, vatandaş mağduriyetlerinin ise önemsiz olduğunu düşünmektedir" diye konuştu.

'Yolcular muhatap bulamıyor'

Tarhan şöyle konuştu:

"Rötarların artmasından muzdarip olan vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak Bakanlık başta olmak üzere hiçbir yetkili bu yolculuklar sırasında ortaya çıkan mağduriyetlerden bahsetmiyor. Bu mağduriyet karşısında vatandaş kurumsal nitelikte bir muhatap bulamıyor. Bu sorunların çözülmesi adına herhangi bir adım da atılmıyor. Ancak bu noktada tüm sorumluluk firmaya ait değildir. Firmanın keyfi uygulamalarını denetlemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu sorunların hepsinin muhatabıdır.

Her fırsatta tam bir facia olmasına rağmen ısrarla İstanbul Yeni Havalimanını savunan, sürekli dünyanın bizim hava taşımacılığımızı kıskandığını söyleyen hükümet yetkilileri sorularımıza acilen cevap vermeli ve bu soruna kalıcı bir çözüm üretmelidir."

Sabancı’ya ait Pegasus Havayolları’nda çalışan işçiler de, sendikalaşma nedeniyle işten atılmıştı. 1 Temmuz'da "işten çıkarma yasağı"nın kalkmasının ardından bazıları sendikalı da olmayan işçiler direnişe başlamıştı.