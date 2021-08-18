Pegasus çalışanları Sabiha Gökçen'de eylem yaptı

Sabancı’ya ait Pegasus Havayolları’nda çalışan işçiler, sendikalaşma nedeniyle işten atılmıştı. 1 Temmuz'da "işten çıkarma yasağı"nın kalkmasının ardından bazıları sendikalı da olmayan işçiler direnişe başlamıştı.

Dün Pegasus Genel Müdürlüğü önünde toplanarak yetkililerle görüşmek isteyen çalışanlar polis tarafından engellenmişti. AirportHaber'deki bilgilere göre, bugün de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelen çalışanlar Pegasus yönetimine tepki gösterdi.

Haksız şekilde işten atıldıklarını söyleyen Pegasus çalışanları görevlerine iade talep ediyor.