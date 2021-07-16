Pegasus'ta direniş sürüyor: 'Katakullici' müdürleri ifşa eden çalışan anlatıyor

Sabancı’ya ait Pegasus Havayolları’nda çalışan işçiler, sendikalaşma nedeniyle işten atılmıştı. 1 Temmuz'da "işten çıkarma yasağı"nın kalkmasının ardından bazıları sendikalı da olmayan 40 işçi direnişe başladı ve görevlerine iade talep etti.

2018'de askerlik görevini yapmak üzere ayrılan ve işine geri dönemeyen Hayrettin Özdemir, geçtiğimiz günlerde sendikal mücadele veren arkadaşlarına destek olmak amacıyla sosyal medyadan bazı ses kayıtları yayınladı. Kayıtlarda Terminal Hizmetleri Müdürü Erdinç Meriçli'nin çalışanlara bağırması, konuşma tarzı ve "Beğenmiyorsanız gidin, adam bol dışarıda bir sürü aç insan dolanıyor" sözleri tartışma konusu oldu.

soL'un ulaştığı Özdemir, askerden sonra neden işe geri alınmadığını, kendi döneminde ve bugün yaşanan baskı ve mobingi anlattı. "Onlara yapılanlar artık bardağı taşıran son damla oldu" diyen Özdemir yaşananları şöyle anlattı:

'Rencide edici, aşağılayıcı söylemler vardı'

"Yaklaşık 30 kişinin olduğu bir toplantıydı. Sakin kalmaya çalıştım. Ben telefonumda karşı taraftan sesi alabiliyorum ama karşı tarafa sesim iletilmiyor. O dönem maddi durumum yeterli olmadığı için böyle bir çözüm buldum. Bluetooth kulaklık almıştım. Bana 'Neden bluetooth takıyorsun?' dedi. Telefonumda arıza olduğunu ve ailemle haberleşmem gerektiği durumlarda kullanıyorum sadece dedim. Üstelik bu teknik problemi daha önce de kendisinde anlatmıştım. Yaklaşımı 'Bana ne arkadaşım beni ilgilendirmiyor, gidip yeni telefon alacaksın o zaman' oldu. Bağırdı. Çok kötü hissettim açıkçası. Onur kırıcı, rencide edici, aşağılayıcı bir söylemdi. Ayrıca son derece küçük düşürücü ve zorba bir üslup bence.

Kayıttaki kişi zaten sürekli böyle 25-30 kişilik toplantılarda bu tarz söylemlerde bulunuyordu. Mobing denilebilecek baskı ve uygulamalarda bulunan biri. Aslında bence böyle yaparak istifaya zorluyor insanları. 'Beğenmiyorsanız kapı orada, dışarıda 100 tane aç insan var' diyerek 'dışarı'da işsiz olan vatandaşları da hakir gören bir söylemi var dikkat ederseniz.

'Katakulli yapacaksın'

Kaydın ikinci kısmında da 'katakulli yapacaksın' konusunda da şöyle diyor: Fazla bagajı olan yolcunun 'boarding kapısı'na gelmesi ve orada bagajını yanına almak istemesi veya uçak altına işlem yaptırmak istemesi söz konusu. Orada 'katakulli yapacaksın' derken açıkçası ne demek istediğini ben de tam bilmiyorum ama da, 5 yıllık havayolu deneyimime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, yolcuya 'Tamam efendim, bagajınızı uçak altına yükletiyoruz' diyip, valizini 'kayıp eşya'ya göndereceksin diyor. Yolcu uçmak istediği yere uçacak ama fazla bagajın ücretini ödemediği için sen böyle yapacaksın. 'Ödediğiniz zaman bagajınız gönderilecek' gibi bir yöntemi demeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Aslında 'katakulli'yi bize kendisi açıklasa daha iyi olur tabii. Bence bu önerdiği şey suç olarak kabul edilmeli.

'Sendikaya üye olup askere gittim, döndüğümde işe alınmadım'

Ben Pegasus Havayolları'nda 5 yıl çalıştım. Şu anda bir sendikal mücadele var biliyorsunuz. O dönem de yetkilendirilmiş sendika Hava-İş sendikasıydı. Ben de Anayasal hakkımı kullanıp sendikaya üye olmuştum. Bunu öğrendiler bir şekilde. Ben zorunlu askerlik görevimi yapmak üzere kısa dönem 6 ay askere gittim. Döndüğümde de işe alınma hakkım vardı, noter aracılığıyla işe başvurdum. Ancak 'uygun pozisyon yok' bahanesiyle işe kabul edilmedim. Bu nedenle de işe iade davası açtım. Bilirkişi raporları geldi, bu süreç de devam ediyor üstelik. Benden sonra 94 kişi işe alınıyor, ama ne hikmetse ben çok sevdiğim eski işime kabul edilmiyorum. Sırf sendikaya üye olduğum için. O dönemde de sendikaya üyelik zaten bu tür baskı ve mobing uygulamaları nedeniyle başlamıştı, yine öyle. Biz bir sene zam almadan çalıştık. Sendikal faaliyete çalışanları iten de bu tür uygulamalar.

2018'de ayrıldım ben ve farklı bir özel sektörde çalışıyorum. Fakat şöyle iddialar da konuşuluyor. Bir istasyon yöneticisi bir hanımefendiyi önce VIP memuru olarak VIP'ye sonra ingilizcesi daha iyi olan arkadaşlar olmasına rağmen kabine geçirdi. Bunu tabii ispatlayamam şu anda ama bunlar gibi şeyler yaşanıyordu.

Ben babaannem vefat ettiğinde birinci derece yakınım olmadığı için ölüm izni alamadım, mazeret izni kullanmak istedim. Yıllık izninden düşeceğiz denildi. İstasyon yöneticisi ise kendisi kolaylıkla mazeret izni kullanabiliyordu. Bunlar doğru iddialar.

Biz Pegasus sayesinde adliye kapılarını tanıdık. Örneğin bir olay oluyordu ve adli vakaya dönüşüyordu. Şirket bizi mahkemede şahitlik yapmaya da zorluyordu.

'Arkadaşlarıma yapılanlar bardağı taşıran son damla oldu'

Sendikalaşma konusu nedeniyle arkadaşlarıma destek olmak amacıyla bu kaydı paylaştım. Benim hâlâ orada birlikte çalıştığım, emek verdiğim ve 'teşekkür belgesi' alan arkadaşlarım var. Onlara yapılanlar da artık bardağı taşıran son damla oldu. Benim de zoruma gitti gerçekten bu haksızlık. Kayıtlarda bağırışlarını duyduğunuz Erdinç Meriçli Terminal Hizmetleri Müdürü olarak görevde hâlâ. Bu kayıt alınmasaydı bu onur kırıcılığı ispatlama şansımız da olmayacaktı."