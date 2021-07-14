Pegasus işçileri için Twitter'da destek eylemi

Nakliyat-İş sendikası, sendikalaşma sürecinde işten atılan Pegasus işçilerine destek için bu akşam 21.00'de Twitter'da eylem gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Nakliyat-İş sendikası, sendikalaşma sürecinde işten atılan Pegasus işçilerine destek için bu akşam 21.00'de Twitter'da eylem gerçekleştirecek.

Birlik Sendikası da, eyleme katılacağını duyurarak, eyleme destek için çağrıda bulundu.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

Facebook: @BirlikSendikasi

Instagram: birliksendikasi

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