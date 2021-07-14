Pegasus işçileri için Twitter'da destek eylemi

Nakliyat-İş sendikası, sendikalaşma sürecinde işten atılan Pegasus işçilerine destek için bu akşam 21.00'de Twitter'da eylem gerçekleştirecek.
Birlik Sendikası da, eyleme katılacağını duyurarak, eyleme destek için çağrıda bulundu.
Birlik Sendikası olarak Pegasus çalışanlarının yanındayız. Saat 21.00'de üye ve dostlarımızı Pegasus çalışanlarının eylemine desteğe çağırıyoruz. @pgs_calisanlari @Nakliyatsendika https://t.co/s7eN5toTMD— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) July 14, 2021
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
Instagram: birliksendikasi