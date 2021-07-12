Pegasus'ta sendika düşmanlığı: İşten çıkarılan işçiler direnişe geçti

Pegasus Havayolları çalışanına da bildiğiniz gibi!

Uçak kazaları ve gecikmeleri, eksik personel çalıştırmasıyla bilinen Pegasus Havayolları'nda ücret düşüklüğü ve mobbing iddialarının artmasının ardından Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenme süreci başlamıştı.

Bu süreçte 1 Temmuz'da "işten çıkarma yasağı"nın kalmasının ardından bazıları sendikalı da olmayan 40 işçi işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan sendikalı işçiler ise direnişe geçerek, gerekirse kendilerini genel müdürlük önüne zincirleyeceklerini duyurdular.

Süreç bugün genel müdürlük binasına bir açıklama yapmak için giden işçiler ile Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu'nun polis çağırılarak dışarı çıkarılması ve çalışanların bu görüntülere karşı sosyal medyadan sesini yükseltmesi ile yeni bir aşamaya girdi.

İşçiler "Hakkımızı vermedikleri gibi bir muhatap dahi bulamıyoruz" derken gerekirse kendilerini havalimanına, genel müdürlük binasına zincirleyeceklerini dile getirdi.

Süreçte öncü olan Sabiha Pegasus Yer Hizmetleri departmanında yöneticilerin mobbing ve keyfi uygulama ve kötü muamelelerine tepki olarak başlayan sendikalaşma süreci kabin memurları ve ramp çalışanlarında da karşılık bulmuş durumda.

Airport Haber'den bir gazetecinin aktardığına göre "sendikadan dolayı bir kişi dahi çıkarılmayacak" diyen Pegasus CEO'su Mehmet Nane'den halen bir açıklama gelmemiş olması personelde sürekli işten çıkarılma korkusunu tetiklerken, çalışanlar bu korkudan ve kötü koşullardan korunmak için sendikaya üye olmaya devam ediyor.