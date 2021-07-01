Normalleşmeye geçilirken Patronların Ensesindeyiz ağından işçilere çağrı

İktidar bir dizi pandemi uygulamasını sonlandırdı. Salgında en büyük darbeyi yiyen emekçilerin yeni süreçte mağduriyet yaşamaması için Patronların Ensesindeyiz bir çağrı yayınladı.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, pandemide normalleşme süreciyle birlikte emekçilere yeni döneme ilişkin bir çağrı yayınladı.

AKP'nin işten çıkarma yasağı diye pazarladığı ücretsiz izin uygulamasının sona erdiği vurgulanan çağrıda, ücretsiz izindeki işçiler işten çıkarıldığına işaret edildi ve emekçilere yeni mağduriyetlere karşı dayanışma ağına ulaşma çağrısı yapıldı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]

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