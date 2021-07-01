Normalleşmeye geçilirken Patronların Ensesindeyiz ağından işçilere çağrı

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, pandemide normalleşme süreciyle birlikte emekçilere yeni döneme ilişkin bir çağrı yayınladı.
AKP'nin işten çıkarma yasağı diye pazarladığı ücretsiz izin uygulamasının sona erdiği vurgulanan çağrıda, ücretsiz izindeki işçiler işten çıkarıldığına işaret edildi ve emekçilere yeni mağduriyetlere karşı dayanışma ağına ulaşma çağrısı yapıldı.
📢AKP'nin işten çıkarma yasağı diye pazarladığı ücretsiz izin uygulaması sona erdi!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 1, 2021
🔴Ücretsiz izindeki işçiler işten çıkarılıyor. Emekçiler! Patron fırsatçılığına karşı PE sizin sesiniz olacak.
Bize ulaşın!
📞+90 541 940 05 14#BoyunEğme#iştençıkarma pic.twitter.com/yJWWufIBPX
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
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