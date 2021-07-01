'Normalleşme' başladı: Bugünden itibaren neler değişti?

Bugünden itibaren Covid-19 kısıtlamaları çok büyük oranda kaldırılmış oldu.
İşte kaldırılan kısıtlamalar ve yeni dönemden başlıklar:
- Hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erdi.
- Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.
- Müzik yayınları yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
- Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi olmayacak.
- Düğün ve nikahlarda fiziki mesafeye aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.
- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyularak izin verilecek.
- Tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.
- Konaklama tesislerindeki kısıtlamalar bitti.
- Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
- Nikâh ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek.
- 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırıldı.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü.