'Normalleşme' başladı: Bugünden itibaren neler değişti?

1 Temmuz'dan itibaren salgın kısıtlamaları büyük oranda kalkmış oldu.

Haber Merkezi

Bugünden itibaren Covid-19 kısıtlamaları çok büyük oranda kaldırılmış oldu.

İşte kaldırılan kısıtlamalar ve yeni dönemden başlıklar:

  • Hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erdi.
  • Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla kısıtlanmayacak.
  • Müzik yayınları yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24.00’e kadar yapılabilecek.
  • Faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek. Hiçbir işyerinde nargile servisi olmayacak.
  • Düğün ve nikahlarda fiziki mesafeye aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek.
  • Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyularak izin verilecek.
  • Tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi.
  • Konaklama tesislerindeki kısıtlamalar bitti.
  • Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
  • Nikâh ve düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan COVID-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek.
  • 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da kaldırıldı.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geri dönüldü.

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