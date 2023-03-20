Patronların Ensesindeyiz: Efe Demir'in hesabını sormak için Yapı Kredi önünde buluşuyoruz

Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Yapı Kredi Teknoloji çalışanı Efe Demir, geçtiğimiz günlerde uzun saatler çalıştırıldıktan sonra sinir krizi geçirerek intihar etmişti. Bankadan yapılan açıklamada işyerinde mobbing uygulandığı kabul edilmemişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan "Efe Demir'in hesabını sormak için Yapı Kredi önünde buluşuyoruz!" mesajıyla yapılan paylaşımda "Her gün bir arkadaşımızı elimizden alan bu alçak düzene boyun eğmiyoruz. Emekçi düşmanı #YapıKredi'nin ensesindeyiz! 20 Mart Pazartesi 17.30 Yapı Kredi Genel Müdürlük Binası Levent, Çamlık Cd. No:1" ifadelerine yer verildi.