Patronların Ensesindeyiz Ağı: Söz veriyoruz, Efe Demir'in hesabını soracağız!

Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Yapı Kredi Teknoloji çalışanı Efe Demir, geçtiğimiz günlerde yine uzun saatler çalıştırıldıktan sonra sinir krizi geçirerek camdan atlayarak intihar etmişti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan "Söz veriyoruz: Efe Demir’in hesabını soracağız!" mesajıyla yapılan paylaşımda "Emek düşmanı Yapı Kredi! Sizi tanıyoruz. Koç Holding servetine servet katarken Efe depremzedelerin kredileri ertelensin dediği için baskı gördü Emekçiler bu ülkenin ahlakı ve vicdanıdır. Efe’ye sözümüz: Aydınlık bir geleceği kuracağız! Bir araya geleceğiz. Örgütleneceğiz! Bu öfkenin altında kalacaksınız" ifadelerine yer verildi.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yapı Kredi Bankasında çalışan Efe Demir arkadaşımız bir iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Öncelikle Efe Demir’in ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm işçi sınıfımıza başsağlığı diliyoruz.

Efe arkadaşımızın anlattığı sömürü çarkının eksiği olmadığını biliyoruz. Bütün banka emekçileri bu çalışma koşullarının tanığıdır. Pandemide evden çalışma bahane edilerek haftada 80 saati aşan çalışma saatleri, tepeden tırnağa hedef baskısına göre oluşturulan hiyerarşi, pozisyon kullanılarak yapılan sistematik psikolojik baskı ve taciz… Hemen her işyerinde karşı karşıya kaldığımız bu ağır çalışma şartları “kurumsal kültür” denerek banka patronlarının kasalarını dolduruyor.

Bankaların neredeyse hepsi “toplumsal sorumluluk”, “deprem dayanışması” diyerek, banka çalışanlarının yaşadığı sömürüyü gizliyorlar. Efe arkadaşımız gibi pek çok banka emekçisi arkadaşımız halkı kandırmak için uydurulan halkla ilişkiler kampanyası yalanlarını yakından gözlemlemiştir. Banka emekçileri depremzedelerin kredilerinin toplu olarak reddedilmesinin, deprem bölgesinin banka için sadece bir pazar payı anlamına geldiğinin maalesef ilk elden tanığıdır.

Bunun tanımı ahlaksızlık, yalancılık değil de nedir?

Depremzede yurttaşlarımız Koç Holding için reklam kaynağı olduğu ölçüde ya da para kazandırdığı kadarıyla değerlidir. Banka emekçilerinin kendi yaşamlarından fedakarlık ederek yaptıkları ya da yapmaya zorlandıkları 80 saat mesailer Koç Holding patronlarının kasalarını doldurmak içindir.

Bizler bu ülkede çalışan banka emekçileri bu kötülüğü, sömürüyü, ahlaksızlığı, yalancılığı hak etmiyor; hak etmiyoruz! Bireysel tepkiler ya da istifalar yetmez, ülkenin iliğini sömüren bu eşitsiz düzenden kurtulmak zorundayız. Bizler ancak böyle kurulabiliriz.

Söz veriyoruz.

Başta Efe Demir arkadaşımız olmak üzere patronların zenginliği için hayatını kaybeden tüm emekçi kardeşlerimizin hesabını soracağız. Tüm banka emekçilerini işçilerin sömürülmediği, iş cinayetlerinde ölmediği bir ülke için, emekçilerin ülkesini kurmak için örgütlenmeye çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Banka Emekçileri Dayanışma Ağı"