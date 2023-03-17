Yapı Kredi Bankası'nda iş cinayeti: 'Maruz kaldığı mobbingin ardından intihar etti'

Yapı Kredi Bankası’nın teknoloji iştiraki olan Yapı Kredi Teknoloji şirketinde çalışan Efe Demir, bir iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’nın ilettiği bilgiye göre depremzedelerin kredilerinin ertelenmesine dönük talebinden dolayı bir süredir işyerinde mobbinge maruz kalan Demir, geçtiğimiz günlerde yine uzun saatler çalıştırıldıktan ve bu sırada ağır şekilde baskı uygulandıktan sonra sinir krizi geçirerek camdan atlayarak intihar etti.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapı Kredi Bankası’nda teftiş ekipleri ve savcılık tarafından soruşturmalar başlatıldı. İddiaya göre hayatını kaybeden Demir’in intihar etmeden önce yaşadığı mobbingi ve sorumlularının baskısını anlattığı bir e-postayı üst yönetime gönderdi.

'Hesap vereceksiniz!'

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan "Arkadaşımızın hesabını soracağız" mesajıyla yapılan paylaşımda "Ne istedi Efe Demir? Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesi! Mobbingi artırdınız, sabah saatlerine kadar çalıştırdınız. Çok ağır baskı uyguladınız. Siz de biliyorsunuz. Hesap vereceksiniz!" ifadelerine yer verildi.

📢Siz de biliyorsunuz: Hesap vereceksiniz! @YapiKredi



Ne istedi Efe Demir? Depremzedelerin kredilerinin ertelenmesi!



📌Mobbingi artırdınız, sabah saatlerine kadar çalıştırdınız. Çok ağır baskı uyguladınız.



Arkadaşımızın hesabını soracağız! 🚩https://t.co/rmj4AjKHJh pic.twitter.com/w8xWqDGOpA — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) March 16, 2023

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