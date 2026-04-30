Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan 1 Mayıs'a çağrı: 'Sömürü düzenine karşı meydanlardayız'

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısını yaptığı ve pek çok kurum ile topluluğun da sahiplendiği 1 Mayıs mitingleri yarın dört ayrı merkezde gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da yapılacak olan mitingler için hazırlıklar sürerken, bir çağrı da Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı'ndan geldi.

PE bünyesinde bir araya gelen ve farklı sektörlerde örgütlenen dayanışma ağları, emekçilerin kendi ağzından paylaştıkları mesajlarla herkesi miting alanlarında buluşmaya davet etti.

Emekçiler sömürüye karşı ses yükseltti

İnşaat ve Kule Vinç Dayanışma Ağı adına konuşan emekçi, ağır çalışma koşullarına ve giderek derinleşen ekonomik zorluklara dikkat çektiği çağrısında, "Ben inşaat işçisiyim. Gördüğünüz gibi şu an bile inşaatta çalışıyorum. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sömürülüyoruz. Çok zor koşullarda yaşıyoruz ve çok zor koşullarda çalışıyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi her gün yeni bir güne biraz daha yoksullaşarak başlıyoruz. Buna dur demenin en önemli yollarından bir tanesi 1 Mayıs alanlarında saflarımızı sıklaştırmaktır. Türkiye Komünist Partisi'nin saflarında 1 Mayıs'ta buluşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Depo İşçileri Dayanışma Ağı'nda paylaşılan mesajda ise, "Depo işçileri olarak 1 Mayıs'ta Kartal'dayız. Bütün depo işçilerini 1 Mayıs'ta Kartal Meydanı'na bekliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs" denildi.

Sanayi havzalarından seslenen Gebze Fabrikalar Arası Dayanışma Ağı, tüm metal ve fabrika işçilerine çağrıda bulunarak, "1 Mayıs işçilerin geleceğe daha güzel bakabildiği bir gündür. Bütün metal işçilerini, fabrika işçilerini alanlarda daha güzel günler görebilmek adına Türkiye Komünist Partisi alanlarına bekliyoruz" mesajını paylaştı.

📍Adana l İller Bankası Kavşağı – 12.30

📍Ankara l Anıtpark Meydanı – 15.00

📍İstanbul l Kartal Meydanı – 15.00

📍İzmir l… pic.twitter.com/YcDW3Kp6J1 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) April 29, 2026

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yürüttükleri mücadele sonucunda yakın zamanda kazanım elde eden Atamay Tekstil işçileri, 1 Mayıs için İzmir Bostanlı Demokrasi Meydanı'na çağrı yaptı.

Tommy Hilfiger ve Yeşim Tekstil patronlarına diz çöktüren işçilerin mesajında, "Bu sömürü düzenine karşı dur demek için herkesi 1 Mayıs'ta emeğin ve emekçinin sesinin yankılandığı Bostanlı Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz" denildi.

Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı da sektördeki esnek çalışma koşullarının yarattığı güvencesizliğe dikkat çekerek sömürünün diğer iş kollarından farksız olduğunu belirtti. Bilişim emekçileri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Evden çalışmanın rahatlığı üzerine atıp tutsunlar. Esnek çalışmayı yan hak gibi sunup gününüzü istediğiniz gibi planlayabilirsiniz masallarıyla bizi ayrıcalıklı ilan etmeye çalışsınlar. Gerçek değişmiyor. Gününü de hayatını da istediği gibi planlayan, bizim geliştirdiğimiz yazılım projelerinden milyonlar kazanan patronlarımız. İşte bu yüzden aynı sömürüye maruz kaldığımız diğer sektörlerden işçi kardeşlerimizle yan yana olmak için, bu sahtekar, modern görünümlü teknoloji patronlarıyla yolları ayırmak için 1 Mayıs'ta patronların ensesindeyiz.

Halkın haber alma hakkı için mücadele eden İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 1 Mayıs'ta meydanlara şu sözlerle çağırdı:

Dezenformasyon kılıfıyla halkın haber alma hakkını gasp edenlere karşı susmuyoruz. 'Halka yalan söylemek suçtur' sesini daha gür çıkarmak için. Sınıfımızla omuz omuza 1 Mayıs'ta meydanlardayız.

Emekli Dayanışma Ağları adına yapılan açıklamada "AKP iktidarında patronlar semirirken 16 milyondan fazla emekli olarak yoksulluklarla boğuşuyoruz. İnsanca bir yaşam için emekliler mücadelenin en ön saflarında yer almalı" denilerek tüm emekliler omuz omuza vermeye çağrıldı.

