Panista işçileri haklarını gasp eden patronun lüks sitesinin kapısına dayandı

Doruk Un’a bağlı Kile Unlu Mamuller bünyesindeki Panista’da çalışırken hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler, bugün patron Gürsel Erbap’ın evinin bulunduğu İstanbul Ulus'taki lüks sitenin önünde eylem yaptı.

Erbap ile görüşmek isteyen işçilere sitenin güvenlik görevlilerince “kendisi şehir dışındaymış” yanıtı verildi.

Patronların Ensesindeyiz Panista İşçileri Dayanışma Ağı üyesi işçiler üzerinde Gürsel Erbap’ın fotoğrafının bulunduğu “Hak gaspı yapan Panista patronu aranıyor” yazılı afişi site girişine asmaları ve Erbap’a ulaştırmaları talebiyle güvenlik görevlilerine teslim etti.

“Patronların ensesindeyiz” sloganı atan işçiler buraya yeniden geleceklerini ve gasp edilen hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Geldik yoktun Gürsel Erbap! Panista işçilerinin haklarını gasp eden patron Gürsel Erbap'ın kapısına gittik, kendisi şehir dışındaymış! Pankartımızı 'lüks' sitesine bıraktık! Yine geleceğiz Gürsel Erbap, hakkımızı alana kadar asla vazgeçmeyeceğiz!” denildi.

GELDİK YOKTUN GÜRSEL ERBAP‼️ Panista işçilerinin haklarını gasp eden patron Gürsel Erbap'ın kapısına gittik, kendisi şehir dışındaymış! Pankartımızı 'lüks' sitesine bıraktık! Yine geleceğiz Gürsel Erbap, hakkımızı alana kadar asla vazgeçmeyeceğiz! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 8, 2026

Yapılan açıklamada "Biz Panista işçileriyiz, hakkımızı yedirmeyiz! Gürsel Erbap sana sesleniyoruz: Vazgeçeceğimizi zannettin, susacağımızı, sineceğimizi zannettin ama çok yanıldın. Aylardır direnişimizi sürdürüyoruz. Bil ki; bütün haklarımızı senden söke söke alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Evinin önü, tüm Panista şubeleri, adım attığın her yer bizim eylem alanımızdır! Biz kazanacağız ve sen kaybedeceksin!" ifadeleri kullanıldı.

Hileli iflasla hakları gasp edilen Panista işçileri, dün de İstanbul’da Akatlar, Nispetiye, Mozaik Çarşı ve Nish Adalar şubelerinin önünde aynı anda eylem yaparak maaşlarının, yıllık izin ücretlerinin, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istemiş, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Panista işçileri geçen yıl “işyeri kapanıyor” ve “şirket iflas etti” denilerek ücret ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı. İşçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte Mayıs ayında Panista İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu ve şube önlerinde eylemlere başladı.

soL’un ulaştığı belgelere göre, Panista markasının bağlı olduğu Kile Un’un içi boşaltılırken kârlı şubeler ve marka gelirleri Erbap’ın aile şirketlerine aktarıldı. Yani şirket batmış gösterilip işçilerin alacakları ortada bırakıldı.

İşçiler eylemlerini Erbap’ın Ulus’taki evinin önüne, Tekirdağ’daki Doruk Un fabrikasına ve Doruk Un’un ofisine taşıdı. Haziran başında Ankara’da, Erbap’ın başkanı olduğu Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER) toplantısında eylem yapan işçilerle görüşen Erbap, 12 Haziran’a kadar tüm alacakların ödeneceğini söyledi ve dernek başkanlığından istifa etti. Ama bu söz tutulmadı.

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