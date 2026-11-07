Panista işçileri aynı anda dört şubenin önünden seslendi: 'Gürsel Erbap, hakkımızı ver!'

Doruk Un’a bağlı Kile Unlu Mamuller bünyesindeki Panista’da çalışırken hakları ödenmeden işten çıkarılan işçiler, İstanbul’da dört ayrı şubenin önüne gitti.

Patronların Ensesindeyiz Panista İşçileri Dayanışma Ağı üyesi işçiler Akatlar, Nispetiye, Mozaik Çarşı ve Nish Adalar şubelerinin önünde aynı anda eylem yaparak maaşlarının, yıllık izin ücretlerinin, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini istedi.

Nispetiye’deki şubenin önünde konuşan Panista işçisi Emre Oytun, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı:

“Gürsel Erbap bizleri bundan bir sene önce işten çıkarttı ve tazminatlarımızı, son 3 aylık maaşlarımızı, yol ve yemek paralarımızı bizlere ödemedi. Daha sonra arabulucuya gidip anlaştığımız halde yine hakkımız olan tazminat taksitlerimizi ödemedi. Gürsel Erbap para kazanmaya devam ederken, servetine servet katmaya devam ederken, Panista şubelerini işletmeye devam ederken, biz iş bulmaya, para kazanmaya, kredi kartı borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Bizler bir senelik, 15 senelik tazminatlarımızı alamamış durumdayız.”

Halka da çağrı bulunan Oytun, “Bizlerden ricamız Panista markasını, Panista şubesini boykot etmeniz. İşçinin yanında olup Panista’yı boykot etmenizi, ona işçinin hakkını ödemezse para kazanamayacağını göstermenizi istiyorum” dedi.

🔴 PANİSTA PATRONLARINI HER YERDE REZİL EDECEĞİZ Panista işçileri olarak bugün Nish Adalar şubesinin önündeyiz ‼️ Patronlar, işçilerin haklarını ödemeden ticari faaliyetlerini sürdürürken biz de mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Bizi görmezden gelebileceğinizi, kapıları yüzümüze kapatarak bizden kurtulabileceğinizi sanmayın! Hangi şubeyi açarsanız açın, nerede karşımıza çıkarsanız çıkın, işçi düşmanlığınızı kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz. Panista patronları, işçilerin hakkını ödeyin! Alın terimizin tek kuruşunu bırakmayacağız! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 7, 2026

Mozaik Çarşı’daki şubenin önünde konuşan Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Anıl Ovacık ise “Gürsel Erbap, Fethi Yılmaz, Cengiz Doğan, karşımıza çıkacaksınız. Elbet haklarımızı alacağız. Bu insanlar 14 yıl çalıştılar. Kıdem alacakları içeride kaldı. Peşini bırakmayacağız. Kararlıyız. Direnmeye devam edeceğiz. Bugün şubelerin önündeyiz ve sesleniyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Yarın evinizin önüne de geliriz. Daha önce de gittik. Anlatmaya devam da ederiz. Buradan geri adım yok” ifadelerini kullandı.

Akatlar şubesinin önünde ise Patronların Ensesindeyiz Ağı Temsilcisi Erdanay Birasoğlu şöyle konuştu:

"İşçilerin yüzleri açık, yerleri belli, isteyen herkesin karşısına çıkabilecek kadar alınları ak. Peki Gürsel Erbap nerede? Bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, Panista işçisi emeğinin peşini bırakmayacak. Hangi şubeyi açarsanız açın, nerede karşımıza çıkarsanız çıkın, işçi düşmanlığınızı kamuoyuna anlatmaya devam edeceğiz."

🔴 PANİSTA'NIN KAPISINA DAYANDIK / NİSPETİYE Aylardır ücretleri ve tazminatları için mücadele eden Panista işçileri olarak bugün İstanbul'da dört ayrı Panista şubesi önünde eş zamanlı eylemdeyiz‼️ Nispetiye’deki Panista şubesinin önünden patronlara sesleniyoruz: Bizi oyalayabileceklerini, vazgeçeceğimizi sandılar. Yanıldılar! Biz sadaka değil, yıllarca döktüğümüz alın terinin karşılığını istiyoruz. 🗣️Panista işçisi Emre Oytun: Hakkımızı ver Gürsel Erbap. Tazminatlarımızı maaşlarımızı derhal öde! Haklarımızı alana kadar eylemlerimize son vermeyeceğiz Gürsel Erbap! — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 7, 2026

Nish Adalar şubesi önünde yapılan açıklamada konuşan Panista işçisi Nagehan Özdemir, 15 yıl çalıştığını hatırlatarak şu ifadelerle seslendi:

"Ensenizde olmaya devam edeceğiz. Bizlere haklarımızı vermediğiniz sürece biz daha fazla eylem yapacağız. Bugün Mozaik Çarşı'dayız, Akatlar'dayız, Nispetiye'deyiz ve Nish Adalar'dayız. Çünkü Panista patronları buradan para kazanıyorlar."

Ne olmuştu?

Panista işçileri geçen yıl “işyeri kapanıyor” ve “şirket iflas etti” denilerek ücret ve tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı. İşçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte Mayıs ayında Panista İşçileri Dayanışma Ağı’nı kurdu ve şube önlerinde eylemlere başladı.

soL’un ulaştığı belgelere göre, Panista markasının bağlı olduğu Kile Un’un içi boşaltılırken kârlı şubeler ve marka gelirleri Erbap’ın aile şirketlerine aktarıldı. Yani şirket batmış gösterilip işçilerin alacakları ortada bırakıldı.

İşçiler eylemlerini Erbap’ın Ulus’taki evinin önüne, Tekirdağ’daki Doruk Un fabrikasına ve Doruk Un’un ofisine taşıdı. Haziran başında Ankara’da, Erbap’ın başkanı olduğu Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER) toplantısında eylem yapan işçilerle görüşen Erbap, 12 Haziran’a kadar tüm alacakların ödeneceğini söyledi ve dernek başkanlığından istifa etti. Ama bu söz tutulmadı.

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