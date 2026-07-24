Panista işçilerinden Doruk Un önünde eylem: 'Hileli iflas oyununu bozacağız'

Maaşları ve tazminatları gasp edilen, hileli iflas oyunuyla hakları yok sayılan Panista işçileri, mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. İşçiler dün patron Gürsel Erbap'ın şirketi olan Doruk Un ofisi önünde bir eylem gerçekleştirdi.

Ofis önünde bir araya gelen Panista işçileri önce yetkililerle görüşmek için şirkete çıktı. Ancak mesai saatleri olmasına rağmen şirkette kimseyi bulamadı. Patronlar yine işçilerin karşısına çıkmaktan kaçındı.

Ardından işçiler aşağı inerek bina önünde açıklamalarını yaptı. Açıklamada, "Panista patronları kaçmaya ve polislerin arkasına saklanmaya devam ediyor. Önceki günlerde, Doruk Un ofisinde olacağımızı ilan etmiştik. Bugün ilan ettiğimiz gibi ofise gittiğimizde bizleri kilitli kapılar ve polisler karşıladı" denildi.

'Bulamayalım diye isimsiz ofisler açtılar ama kaçamazlar'

Açıklamada söz alan Panista işçilerinden Nagihan Özdemir, patronun tabelasız ofisinin önünde toplandıklarını ve patronun görüşmekten kaçtığını belirterek, hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Emeklerimizi, haklarımızı çaldılar. Bulamayalım diye isimsiz yerler, isimsiz ofisler açtılar. O ofislerden birisi de burası. Burada daha önce de eylem yaptık. Gittik kapılarını çaldık. Bizimle konuşmak zorunda kaldılar. Bugün yine bunların isimsiz ofisine geldik. Burada çalışıyorlar. Ama bugün bütün kapıları kitlemişler. Bizimle iletişim kurmuyorlar. Bizim hakkımızı vermiyorlar. Bu kadar insanın haklarını, emeklerini çaldılar. İşten çıkarmayı biliyorsunuz, haklarımızı da ödemeyi bileceksiniz.

Doruk Un ofisi önünde Panista işçileri adına konuşan Nagehan Özdemir:



“Emeklerimizi, haklarımızı çaldılar. Bulamayalım diye isimsiz yerler, isimsiz ofisler açtılar. O ofislerden birisi de burası.



Burada daha önce de eylem yaptık. Gittik kapılarını çaldık. Bizimle konuşmak… pic.twitter.com/vK4mzsck6p — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 23, 2026

Patronların hileli iflas oyununu Panista işçileri bozdu

İşçilerin konuşmalarından sonra sözü alan Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcisi Selahattin Kural, işçilerin mücadelesinin 3 aya yaklaştığını ama hiçbir yılgınlık olmadığını, aksine daha da mücadeleye sarıldıklarını belirterek zaferin mutlaka geleceğini belirtti.

Kural, patron Gürsel Erbap'ın hileli iflaslar yaparak borçlardan kurtulmayı bir alışkanlık haline getirdiğini ancak bu defa bu usulsüzlükten kurtulamayacağını, ensesinde olduklarını vurguladı.

Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Kural şöyle devam etti:

“Hileli iflas oyunuyla haklarımızı gasp ediyorlar. Biz buna boyun eğmediğimiz için sokaktayız, Panista işçileri bu oyunu bozmak için bugün sokaktalar. Bu ülkenin emekçi halkının aklını temsil ediyorlar.

Bu binanın önüne geldik . Bu binada bir şirket var, Gürsel Erbap’ın ama tabelası yok. İçeride şirketle alakalı hiçbir şey yok diyorlar ama çalışanlar Panista işçilerinin arkadaşları. Bu tezgahtır! Bu ülkenin eğer hukuku varsa eğer bu ülkenin emekçileri varsa biz bu kepazeliğe boyun eğmeyiz.

Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak bir Panista dosyası hazırlayıp, kamuoyuyla paylaştık. Dosyada bu dalaverelerin, usulsüz, hileli iflasların bütün detayları var.

Panista işçilerinin mücadelesini durduramayacaklar. Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz. 15 Ağustos’a kadar söz verdiler. Biz adım atmasını bekliyoruz Gürsel Erbap’ın. Bir an önce adım atmalı, karşımıza çıkmalı ve haklarımızı ödemeli.”

Patronların Ensesindeyiz Ağı, geçtiğimiz günlerde "Panista Patron Gürsel Erbap'ın Hileli İflas Oyunu" başlıklı bir dosya yayımlamış, şirketteki el değiştirmeler ile işçi hakları ihlallerini listelemişti.

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