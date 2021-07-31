Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yazılı bir açıklama yaparak, ülkenin dört bir yanındaki yangınlarla ilgili son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Son 4 gündür doğal bir afet yaşıyoruz" diyen Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 101 orman yangınının 91'ini kontrol altına aldık. Şu an özellikle Antalya, Mersin ve Muğla'daki yangınlara yoğunlaşmış durumdayız" dedi.

Bakan Pakdemirli şunları kaydetti:

"Son 10 yılda Portekiz'de yıllık ortalama 134 bin hektar, İspanya'da 94 bin hektar, İtalya'da 64 bin hektar, Yunanistan'da 24 bin hektar, Fransa'da 12 bin hektar orman alanı yanarken; ülkemizde yıllık ortalama 7 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Yine 2020'de ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken, ülkemizde yangın başına düşen alan 6,2 hektar olarak gerçekleşti. Elbette bizim hedefimiz, tek bir ağacın dahi zarar görmemesidir. Ancak bu veriler de gösteriyor ki, orman yangınlarıyla mücadelede ülkemiz dünyadaki en başarılı ülkelerden biridir."

'Fidan dikme yetkisi sadece Orman Genel Müdürlüğü'ndedir'

Pakdemirli başlatılan fidan kampanyalarına da değinerek, "Dün de bugün de Türkiye'de ormanlık alanlara fidan dikme yetkisi sadece Orman Genel Müdürlüğü'ndedir. Ülkemizdeki tüm sivil toplum örgütlerinin, kurum ve kuruluşlarının yaptığı fidan bağışlarının dikimi geçmişte de bugün de sadece Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Birkaç gündür bazı vakıf ve derneklerin yaptığı fidan dikim kampanyalarında toplanan bağışların Orman Genel Müdürlüğü'ne aktarılması sanki bugüne kadar yapılan uygulamadan farklı ve yeni bir durummuş gibi tartışılmakta ve 1 günde Orman Genel Müdürlüğü'ne 13 milyon fidanı emanet eden halkımızın kafasında soru işaretleri yaratılmaya çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.