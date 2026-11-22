Patronların Ensesindeyiz (PE) Bursa Özyıldız Compin Fainsa İşçileri Dayanışma Ağı, Nilüfer’deki Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın önünde bir araya geldi. İşçiler, “Bizler, Özyıldız Compin Fainsa çalışanları olarak bugün burada emeğimizin karşılığını, ödenmeyen maaşlarımızı ve yasal tazminat haklarımızı talep etmek için bulunuyoruz” dedi.

'Yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

İşçiler, 28 Eylül Pazartesi günü genel müdürün istifa ettiğini, iki gün sonra da fabrikanın kapatılması yönünde karar alındığını anlattı. Kararın ardından yaşadıklarını şöyle aktardılar:

Bu kararla birlikte fabrikada çalışan yaklaşık 80 personel, maaş ve tazminat hakları ödenmeden işsiz bırakılmıştır.”

İşçiler, aradan geçen sürede çok az arkadaşlarının yeniden iş bulabildiğine dikkat çekti:

İşsiz kalan arkadaşlarımızdan yeni bir iş bulabilenlerin sayısı bir elin parmaklarını dahi geçmeyecek kadar azdır. Bizler yalnızca işimizi değil, yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.”

'Şirket, işçi alacakları başta olmak üzere tüm borçlarını ödemek konusunda sorumluluk almalıdır'

Şirket hakkında henüz bir iflas kararı bulunmadığını belirten işçiler, patronların ve firma yetkililerinin kendileriyle temas kurmadığını söyledi. İşçiler, ücret ve tazminatların yanı sıra tedarikçilerin ve kamunun alacaklarının da ödenmediğini dile getirerek “Şirket, işçi alacakları başta olmak üzere tüm borçlarını ödemek konusunda sorumluluk almalıdır” dedi.

“Türkiye, yabancı sermayenin kazanç elde edip sorumluluklarını yerine getirmeden terk edebileceği bir ülke olmamalıdır” diyen işçiler, haklarını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı:

Kamuoyu bilmelidir ki bizler alın teriyle çalışan insanlarız. Emeğimizin karşılığını almak için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal haklarımızı kullanmaktan ve sesimizi duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

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