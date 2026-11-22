Eskişehir’de aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 150 Nida Seramik işçisi, Patronların Ensesindeyiz ile birlikte fabrika yönetimi ve patron Ahmet Mandıracı’ya seslendi. Somut bir ödeme takvimi için iki gün süre veren işçiler, aksi takdirde fabrika önünde eyleme başlayacaklarını duyurdu.

Aylardır ücretleri ödenmeyen yaklaşık 150 Nida Seramik işçisi, haklarını alabilmek için mücadeleyi büyütüyor. İşçiler adına konuşan Mehmet Emre Ceyhan ve Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Avukat Mehmet Ali Ata, yaşanan mağduriyeti ve patronun oyalama taktiklerini kamuoyuyla paylaştı.

‘Verilen sözleri beklemekten yorulduk’

İşçiler adına söz alan Mehmet Emre Ceyhan, aldıkları düşük ücretlerle geçinmeye çalışırken aylardır maaş alamadıkları için kiralarını ve faturalarını ödeyemez hale geldiklerini belirtti. Sürekli “cuma günü ödenecek” denilerek oyalandıklarını ifade eden Ceyhan, şirket yönetimine ve patron Ahmet Mandıracı’ya şöyle seslendi:

Biz işçiler, 1,5 yıl boyunca çalışırken işletmenin kazancına ortak edildik mi? İşler iyi giderken kârdan payımıza düşen verildi mi? Hayır. Peki bugün işletmenin ekonomik zorluk yaşadığı söylenirken neden bu zorlukların bedelini biz işçiler ödüyoruz? İşletmenin kârına ortak olmadığımız gibi zararına da ortak olmayı kabul etmiyoruz. Biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz.”

Ceyhan, iki gün içerisinde somut bir geri dönüş yapılmaması halinde hafta içinde Nida Seramik önünde demokratik ve yasal haklarını kullanarak eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

‘Ticari pazarlıkların faturasını işçiye kesemezsiniz’

İşçilerin hukuki ve fiili mücadelesine destek veren Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Avukat Mehmet Ali Ata ise şirketin, konkordato sürecindeki Uşak Seramik ile olan finansal bağlarını ve belirten Ata, icra takiplerinin başlatıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Kapalı kapılar ardında yürüttüğünüz ticari pazarlıkların faturasını, evine ekmek götüremeyen işçiye kesemezsiniz. Sizin yarattığınız mali enkazın, girdiğiniz spekülatif ilişkilerin bedelini işçiler ödemeyecek. Havada kalan sözler değil, hukuken bağlayıcı somut bir ödeme planı istiyoruz. Hem mahkeme salonlarında hem de fabrika önlerinde bu sürecin takipçisi olacağız.”

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