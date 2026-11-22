Türkiye'de işçilerin ağır çalışma koşulları, yoksulluk ve güvencesizlik altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, 29 Kasım'da Kartal'da düzenlenecek miting öncesinde açıklama yaptı.

“İşçi sınıfı güçlüdür, patronların ensesindeyiz” başlıklı açıklamada, sermaye sahiplerinin zenginliğine zenginlik katarken milyonlarca işçinin sağlığından, uykusundan ve çocuklarının geleceğinden feragat etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, işçilerin yaşam koşullarına yönelik saldırıların yanı sıra iş cinayetlerine de dikkat çekildi. Geçen hafta İzmir Aliağa'daki Habaş fabrikasında yaşanan patlamada 19 işçinin yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, patlamanın ardından hayatta kalan işçilerin enkazı henüz kaldırılmamış fabrikaya sokulduğu ifade edildi.

Bu koşullara tepki gösterilen açıklamada, “Bu pervasızlık cevabını alacak, emekçiler bu pervasızları sırtında taşımak zorunda değil. Milyonlarca insan bir avuç patron her şartta kâr etsin diye dünyaya gelmedi” denildi.

'Yoksulluk alın yazısı değil, kapitalizmin gerçeğidir'

Ücretlerin daha işçilerin eline geçmeden eridiği, zamlarla alım gücünün yok edildiği belirtilen açıklamada emeklilerin çalışmaya devam etmek zorunda bırakıldığı, gençlerin ise geleceksizlik kaygısıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarına da değinilen açıklamada, çocukların daha küçük yaşlarda ucuz işgücü olarak sermayenin insafına terk edildiği kaydedildi.

Eğitim ve sağlığın parası olanların satın alabildiği ayrıcalıklara dönüştürüldüğü, işyerlerinde gerekli önlemlerin alınmadığı ve sendikalaşmak isteyen işçilerin işten çıkarıldığı belirtilen açıklamada, “Bu tablo, halkın sırtından geçinenlerin kurduğu piyasa düzeninin eseridir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Yoksulluk alın yazısı değil kapitalizmin gerçeğidir” denilerek bu düzene karşı mücadele çağrısı yapıldı.

'Her yerde patronların ensesinde olacağız'

İşçilerin örgütlü mücadelesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, fabrikalardan tersanelere, atölyelerden bürolara ve motokuryelere kadar bütün emekçilerin güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

TKP İstanbul İl Örgütü, “Fabrikalardan tersanelere, atölyelerden bürolara, yağmurda çamurda motosiklet üzerinde çalışan motokuryelere kadar her yerde, emekçilerin can güvenliğini hiçe sayan güvencesiz çalışma koşullarına son vermek için patronların ensesinde olacağız” açıklamasında bulundu.

Açıklama, “Bu sömürü düzeninin karşısında çaresiz değiliz dostlar. Çünkü biliyoruz: İşçi sınıfı güçlüdür!” sözleriyle son buldu.

TKP İstanbul İl Örgütü, tüm yurttaşları 29 Kasım'da Kartal'da düzenlenecek “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” mitinge katılmaya çağırdı.

İŞÇİ SINIFI GÜÇLÜDÜR! Tüm dostlarımızı 29 Kasım’da Kartal’da düzenlenecek olan “Yolsuzluğa Yoksulluğa ve Emperyalist Savaş Politikalarına Karşı” mitinge çağırıyoruz. 🗓️29 Kasım Pazar ⏰12.00 📍Başak Marmaray Durağı https://t.co/KESsgYrsd4 — TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) November 21, 2026

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