Özışık'ın akıbeti belli oldu: Kimse 'Kardeş sen bize lazımsın' demedi

Süleyman Soylu ile yakın ilişkileri olan ve Sedat Peker videoları sonrası ülke gündeminde üst sıralara çıkan Özışık kardeşlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hadi Özışık, kardeşine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?'... Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim" dedi.

Özışık, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi."