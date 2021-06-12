Süleyman Özışık: Benim de bildiklerim var, tek tek anlatacağım

Ülkücü mafya Sedat Peker'in video yayınlarında ismi geçen isimlerden Süleyman Özışık, konuya ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.
Özışık, "Beni hainlerin önüne kurban olarak attığı için, linç ettirdiği için küfür ettirdiği için ben isyan ediyorum" diyerek Soylu'ya tepki gösterirken, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devlet makamında olduğu ve cumhurbaşkanının yanında durduğu sürece onu savunmak benim boynumun borcu ve namus borcum olsun. Herkes Sedat Peker'e bir şeyler söyledi. Madem adım bu işlerin içine bir şekilde bulaştırıldı, o zaman söz söyleme sırası bana geldi. Benim de bildiklerim var benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım. Korkmadan çekinmeden anlatacağım" dedi.
Özışık'ın açıklamaları şöyle: