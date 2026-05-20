Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na ilk yanıt: 'Alınganlık göstermesine şaşırırım'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan tartışmalarına ilişkin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Saray’da mermer olacağına toprak ol bağrında güller yetişsin" demiş, bu sözlerin Kılıçdaroğlu’na yönelik olduğu iddia edilmişti.

Uzun süre sonra bugün ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu’nun kullandığı "Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez" sözleri ise bu kez Özel’e yanıt olarak değerlendirildi.

Hem bu iddialara hem de Kılıçdaroğlu’nun video mesajına dair konuşan Özel, Gazete Pencere'ye yaptığı açıklamada, "Benim laflarım, sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu’na değil. O laf, bir ittifaka meydan okuma. O ittifak da şu: 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler. Aktoroslar Çetesi ile Butlancılar İttifakı’na, 19 Mart Darbecileriyle Parti İçi Darbecilere meydan okuyorum. Kurultay Seçimini hazmetmeyenler 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum" ifadesini kullandı.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun ağzından "Ben mahkeme kararıyla geleceğim" diye bir şey duymadığını söyleyerek, "Duymadım ama duysam yakıştırmam. Ben Kemal Bey’in Saray’dan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘CHP’nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler’ demesini ümit ederim" dedi.