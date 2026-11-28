İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü soruşturmada adı geçen beş milletvekiliyle ilgili dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre dosyada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet almak" suçlamaları yer alıyor.

Başsavcılığın 27 Kasım tarihli kararında, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri hakkında soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sarıgüller Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma yürütüyordu. Soruşturma sırasında alınan ifade ve beyanlar üzerine milletvekilleriyle ilgili iddialar ana dosyadan ayrılarak ayrı bir soruşturma esasına kaydedildi. Gizli tanık, tanık ve şüpheli beyanlarında, beş milletvekiline yönelik para transferi, rüşvet ve usulsüz finansman iddiaları yer aldı.

Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada hazırlanan dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ulaşmıştı.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada Sarıgül’e ilişkin dosya, milletvekili olması nedeniyle 9 Kasım 2026’da verilen yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkında "mal varlığı değerlerini aklama, örgüt kurma, cinsel istismar, cinsel saldırı ve haksız mal edinme"ye ilişkin suçlamalar kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmesinin ardından Meclis’e ulaştığı belirtildi.

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