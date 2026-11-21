Mustafa Sarıgül ve çevresine yönelik "kara para" soruşturmasında yeni bir ifade gündeme düştü. Gazeteci Rojda Altıntaş, Sarıgül'ün eski mali müşaviri Volkan Aslanbaş'ın savcılık ifadesini paylaştı.

Bu kez ifadede Yeni Partili Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın adı da geçti.

Uzun süredir Mustafa Sarıgül üzerinden Yeni Partili isimleri hedef alan yandaş gazetelerin bu haberlerinin ardından söz konusu hamleyi güçlendirmeye yarayacak ifadelerin sızdırılması dikkat çekti.

Altıntaş'ın aktardığına göre Aslanbaş, Yeni Partili isimlere dair şunları söyledi:

"Şişli Meslek Yüksekokulu üzerinden yaklaşık 500 bin sertifika satıldı. Aslanbaş, anlaşmanın CHP’li Veli Ağbaba’nın yönlendirmesiyle yapıldığını iddia etti. Ağbaba’nın satışlardan pay aldığı iddiasını ise Emir Sarıgül’den duyduğunu söyledi. Sarıgül’ün şirketine ait Passat marka otomobilin Ali Mahir Başarır’a devredildiğini, karşılığında para ödendiğini görmediğini anlattı. Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın şirketinden, Sarıgül’ün talimatıyla Malatya’da iki daire satın alındığını söyledi."

Özgür Özel'in adını vermiş, tahliye edilmişti

Soruşturmanın merkezinde milyonlarca avroluk kara para aklama suçlaması yer alıyor ama yandaşlar daha çok gizli çekilen görüntülere, İmamoğlu ve Özel iddialarına odaklanıyor.

Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, ek ifadesinde babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 350 bin dolar verdiğini öne sürmüştü ve kısa süre sonra cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine geçmişti.

Sarıgül ise soruşturma başladıktan sonra Yeni Parti'den ayrılmıştı.

Mali müşavir: Yurt dışına kayıt dışı para gönderildi

Rojda Altıntaş'ın aktardığı ifadede para trafiğine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Sarıgül'ün eski mali müşaviri Volkan Aslanbaş'ın iddiasına göre, İsviçre'den Türkiye'ye getirilmesi planlanan 100 milyon avro için girişimlerde bulunuldu, ancak para gelmedi. Aslanbaş, transferin Sarıgül'ün siyasi kimliği yüzünden engellendiğini ileri sürdü.

İddiaya göre, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosu aracılığıyla 500 bin avroluk parçalar halinde toplam 2 milyon avro Almanya'ya gönderildi ve yüzde 5 komisyon ödendi. Kıbrıs'taki arazi satışından gelen 6 milyon doların 2 milyon doları ise Sarıgül'ün talimatıyla, Aslanbaş adına kiralanan bir banka kasasında yaklaşık bir yıl saklandı.

Aslanbaş ayrıca Aynur Aydın'ı Sarıgül'ün evinden para dolu bir sırt çantasıyla iki üç kez çıkarken gördüğünü söyledi.

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