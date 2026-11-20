Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdiği bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Hakkında fezleke hazırlanan ilk milletvekilinin kendisi olmadığını belirten Sarıgül “Kim neyin peşinde, kim neyin hesabını yapıyor, kim neden telaşlanıyor bilmiyorum…" dedi.

Sarıgül "Bırakın bu süreç, Anayasamız ve TBMM iç Tüzüğü hükümlerine göre yürüsün, *sonunu görmeden hüküm vermeyin…*” ifadelerini kullandı.

Sarıgül açıklamasında şunları kaydetti:

“16 Ekim’den beridir linç ediliyorum. İşlemediğim suç, uğramadığım iftira kalmadı.

Bazı medya mensupları, *iddiayla iftirayı aynı havanda dövdüler* , çocuğun cinsel istismarı gibi *şerefsizce bir çamuru* dahi üstüme attılar.

Dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hakkında fezleke düzenlenen ilk milletvekili ben değilim, sonuncusu da ben olmayacağım. Kim neyin peşinde, kim neyin hesabını yapıyor, kim neden telaşlanıyor bilmiyorum…

Bırakın bu süreç, Anayasamız ve TBMM iç Tüzüğü hükümlerine göre yürüsün, *sonunu görmeden hüküm vermeyin…*”

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