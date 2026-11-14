Fon kavgası büyüyor: AKP'li Tayyar ile Yeni Akit yazarı birbirine girdi

AKP'lilerin fon kavgası hız kesmedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, fon soruşturmasında 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirtilen 214 kişi ve şirketin isimlerinin açıklanmasını istemiş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in "masumiyet karinesi" gerekçesiyle listelerin açıklanmaması savunusuna tepki göstermişti. Tayyar, "Mustafa Sarıgül'ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Masumiyet karinesi neredeydi?" demişti.

Bu kez de Şamil Tayyar ile yandaş Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu birbirine girdi. Karahasanoğlu bugünkü yazısında Tayyar'ın Sarıgül'e yakın bir isim olduğunu öne sürerek ona Şişli hakkında bazı sorular yöneltti.

Karahasanoğlu, Tayyar'a "Şişli Meslek Yüksekokulu’nu bize anlatır mısın Şamil? Türkiye’de buna benzer kaç yüksekokul vardır? Bir üniversiteye bağlı olmaksızın kaç yüksekokul vardır? Bunların ayrıcalığı nedir ki üniversite çatısı altında değildir?" şeklinde sorular yöneltti.

Karahasanoğlu, sorularına şöyle devam etti: "Tekfen Tower ve Spine Tower projelerinden ikişer daire alındığı hususu ne olmuştur, soruşturulmuş mudur? Arada götürülen Metrocity projesinden bir dairenin gerçekliği nedir? Nurol Tower projesinden 10 milyon dolar alındığı iddiası ile ilgili gerçekler, Tayyar olup uçmuş mudur? Quasar projesinden 7,5 milyon dolar ve bir daire alınmış. Öyle diyor don rengini bile açıkladınız diye suçlananlar... Bu konuda Şamil kardeş ne biliyor, ne anlatacak acaba?"

Tayyar'ın fon vurgunuyla ilgili değerlendirmelerini de eleştiren Karahasanoğlu, "Fon.. Fon.. Fon.. diyerek.. 123 kişinin tutuklandığı bir dosyada, “İsimler nerede” diye ateşlenmenin sebebi, takipçi kasmak mı, yoksa alttan alta başka amaçlara mı yelken açmak?" ifadelerini kullandı.

'Fonda kazanç sağlayanlardan biri misin? Baykal kasetinin yayınlama talimatını sen vermedin mi?'

Şamil Tayyar ise Karahasanoğlu'na X hesabı üzerinden başka iddialarla yanıt verdi. Sarıgül hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söyleyen Tayyar, Karahasanoğlu'nun fon vurgunu hakkında söylediklerini ise "Israrlı saldırısı karşısında acaba fonda fahiş kazanç sağlayanlardan biri olabilir mi diye düşünmeden edemedim" diye sordu.

Tayyar, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kumpasın kasedinin yayınlanmasında da Karahasanoğlu'nun parmağı olduğunu ima etti ve şunları sordu: "Deniz Baykal kumpas kasetini internet sitesinde yayınlama talimatını sen verdin mi, vermedin mi? Yener Dönmez, ifadesinde açıkça adını verdiği halde hiçbir savcı ifadeni bile almadı, peki neden?"

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