Yandaş yazar fon listesini istedi: 'Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı, masumiyet karinesi neredeydi?'

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen yüksek kazanç sağlayan kişilerin listesinin açıklanmasına yönelik tartışma AKP içinde görüş ayrılıklarına yol açtı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler son açıklamasında listelerin açıklanması konusunda “masumiyet karinesi ve kişisel verilerin korunması gerektiği”ne ilişkin sözlerine eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, kamuoyunun talebinin yanlış yorumlandığını savunarak fonlardan olağanüstü kazanç sağlayan 214 kişi ve şirketin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu.

Haksız kazanç sağlayanların ortaya çıkarılmasını kendisinin de istediğini ifade eden Güler, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çekmişti.

Güler'in açıklamasına tepki gösteren Şamil Tayyar, kamuoyunun açıklanmasını istediği listenin fon mağdurlarına değil, yüksek kazanç sağlayan kişi ve şirketlere ait olduğunu belirtti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Her kafadan çıkan sese bakılırsa, açıklanması istenen fon listesinin iyi anlaşılmadığı görülüyor. Açıklanmamasını “lekelenmeme hakkına” bağlayanlar var, açıklanması için “yeni kanun çıkarılması lazım” diyenler var, “masumiyet karinesine” dikkat çekenler var, var da var. TMSF’ye göre; fon mağduru 455 bin 578 kişi var. Bir, 455 bin 578 kişinin isimlerinin açıklanması istenmiyor. Peki hangi liste? Adalet Bakanımız dedi ya, 141 gerçek 73’ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişi 3 fondan 187 milyar 653 milyon kar etti. İşte bu 214 kişilik listenin açıklanması isteniyor.

Zaten yarısı aşağı yukarı kamuoyuna yansıdı, geride 100-150 kişi kaldı. Niçin açıklanmıyor? Bir şekilde üretmiş, kazanmış ama vergisini ödeyememiş binlerce kişinin ismini açıklıyorsunuz. Mustafa Sarıgül’ün don rengine kadar öğrenmeyen kalmadı. Muhittin Böcek, oğlu ve geliniyle ilgili yazılmadık kalmadı. Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm hayatı didik didik edildi. Masumiyet karinesi neredeydi? Lekelenmeme hakkı yeni mi aklımıza geldi?

Bunlar için kanun mu çıkarıldı? Bakın, yeminle söylüyorum, Gaziantep Şehitkamil’in bir ücra köyünün muhtarı “fon listesi açıklanmazsa oy yok” diyor. Dağ köyüne kadar uzanmış bu tepkileri ne zaman fark edeceksiniz? Bahaneye gerek yok, lütfen bu listeyi açıklayın.