Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin ayrıntıları ortaya çıktı.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede Sarıgül hakkında beş ayrı suçlama sıralandı. Bunlar, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı" ve "haksız mal edinme" olarak kayda geçti.

Fezlekede cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçlamaları

Fezlekede Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D.'ye yönelik eylemlerinin, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin iddialar da dosyada yer aldı. Buna göre, 2011 ve öncesinde G.B.'ye, 2014 ve öncesinde M.B.'ye yönelik eylemlerinin belediye başkanlığı görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

2005-2006 yılları arasında C.D.'ye yönelik eylemler de aynı suçlama kapsamında fezlekeye girdi.

Mağdurların ifadeleri fezlekede yer aldı

Fezlekede mağdurların ifadelerine de yer verildi.

B.Ö.D., Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015 yılında ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu anlattı.

B.Ö.D., 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel amaçlı müdahalelerine maruz kaldığını öne sürdü. 2024 yılında basına yansıyan görüntülerin ardından Sarıgül'ün avukatları tarafından hazırlanan, konuşması halinde 100 bin avro cezai şart öngören bir belgeyi imzaladığını iddia etti. Ayrıca çocuğunun geleceği için kendisine 150 bin dolar verildiğini, İstanbul ve Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü.

C.D. ise 2005 yılında Şişli Belediyesi bilgi işlem biriminde çalışmaya başladığını, gençlik kampları aracılığıyla lise öğrencilerinin Sarıgül'le buluşturulduğunu anlattı. C.D., Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde makam odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırdığını, taleplerini geri çeviren personelin görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.

Diğer mağdurlar M.B. ve G.B. de gençlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında Sarıgül'ün kendilerine yönelik fiziksel temaslarda bulunduğunu anlattı.

Para transferleri ve mal varlığı iddiaları

Fezlekede Sarıgül'ün mal varlığının edinilmesine ilişkin mali incelemelere de yer verildi.

1999-2004 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yapan Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler gerçekleştirildiği, bazı taşınır ve taşınmazların yakınları ve çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, ardından Altınbaş ailesi fertlerine ve çeşitli şirketlere devredildiği iddia edildi.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına para transferleri yapıldığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı ve İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu yönündeki değerlendirmeler de fezlekede yer aldı.

Dosyada Sarıgül ve yakınlarının yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri, yurt dışında kurulan şirketler ve 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi gibi ticari işlemler de incelendi.

Ayrıca Sarıgül'ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, 32 milyon avro ekspertiz değerindeki bir yalı satışına karşılık yurt dışından 100 milyon avro havale gönderildiği, ancak söz konusu tutarın yabancı banka tarafından bloke edildiği belirtildi.

Fezlekede bu işlemlerin kamu gücü kullanılarak haksız menfaat sağlanması ve elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Sarıgül suçlamaları reddetmişti

Sarıgül, daha önce soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları reddetmişti. Şikayetlerde dayanak gösterilen 10 milyon ve 100 milyon avroluk banka dekontlarının sahte olduğunu, kendisine, ailesine veya şirketlerine bu tutarlarda para gelmediğini savunmuştu.

Sarıgül, kendisinin ve ailesinin dolandırılmak istendiğini öne sürerek şikayetçilerle bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca soruşturma nedeniyle Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.