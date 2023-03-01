Osmaniye'de TKP'ye yapılan gözaltılar sonrası mahalleli konuştu: Bizden kimse şikayetçi olmaz

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapılmış ve TKP üyeleri gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin Tele1'de açıklama yapan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, "Akşam saat 22 dolaylarında mahalleliler bize ulaştı.15-20 kadar polis yine semt evimizin kapısına dayanmışlar ve orada arkadaşlarımızı gözaltına almışlar. Yine kelepçelemişler arkadaşlarımızı götürürken" demişti.

15 gün önce de 10 TKP üyesi 100'e yakın polis tarafından dayanışma merkezi olarak kullanılan yer basılıp, içerideki malzemelere el koyularak gözaltına alınmıştı.

Bir süredir semt evine gidip gelen bir mahalleli gözaltı sırasında yaşananları soL'a anlattı. Polislerin 'şikayet var' dediğini ancak bölgede kimsenin böyle bir şey yapmayacağını söyleyen mahalleli, "Herkes yapılan işlerden memnun. Sonradan duyanlar da tepki gösterdi zaten" dedi.

'Bölgedeki uyuşturucu sorununu konuşmamızdan da rahatsız olmuş olabilirler'

Mahalleli şöyle konuştu:

"Bölgede önce elektrik kesildi, dağıtım şirketinin aracını da gördük hatta şüphelendik. Sohbet edip çay içmiştik, Tele1'de Kemal Okuyan'ın çıktığı programı izliyorduk. Geldiler 'Hakkınızda şikayet var' dediler. Kadın memur yokmuş onları beklediler. Onlar gelince bizi götürdüler. Bana 'Neden TKP'ylesin, bak evliymişsin bırak bu işleri' dediler. Ben de 'düşüncelerime yakın, ben iyi durumdayım diye başkalarının çocuklarını düşünmeyeyim mi' dedim. Sonra beni bıraktılar, arkadaşlar kaldı.

Burada mahalleden kimsenin şikayetçi olacağını sanmıyorum. Herkes yapılan işlerden memnun. Sonradan duyanlar da tepki gösterdi zaten. Daha önce de olmuştu bu durum. Bu baskılarla insanları vazgeçiremezler. Bölgede uyuşturucu sorunu var, bir süredir onu da konuşuyorduk, gençler için ne yapabiliriz diye. Sanırım onlardan da rahatsız oldular."