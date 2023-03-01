TKP'den gözaltılara ilişkin açıklama: 'İşte AKP'nin tehdit olarak gördüğü semt evimiz..'

Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Türkiye Komünist Partisi (TKP) semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapılmış ve TKP üyeleri gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan TKP, semt evindeki çalışmalara ilişkin görselleri paylaşarak "İşte AKP'nin tehdit olarak gördüğü semt evimiz.." ifadesine yer verdi.

TKP'nin paylaşımı şöyle:

"Deprem boyunca çocuk fotoğrafları paylaşmamaya özellikle özen gösterdik. Bu kez paylaşmak zorunda kaldığımız için de üzgünüz.

Bu kareler bugün Osmaniye semt evinde çekildi. İşte AKP'nin tehdit olarak gördüğü semt evimiz..

Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. #Hükümetİstifa"