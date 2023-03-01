TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı'dan Osmaniye'deki gözaltılara ilişkin açıklama

Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'de deprem sonrası kurulan ve daha önce polis baskını yapılan dayanışma merkezi geçtiğimiz günlerde semt evine dönüştürülmüştü. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapıldı ve TKP üyeleri gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, "Arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Avukatımız irtibat kurmaya çalışacak ama şu anda gerekçeye dair bir bilgimiz yok" dedi.

TELE1 canlı yayınına bağlanan Sarı'nın açıklaması şöyle:

Arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Gözaltı haberini mahalleliler bize iletmiş oldu. Akşam saat 22 dolaylarında mahalleliler bize ulaştı.15-20 kadar polis yine semt evimizin kapısına dayanmışlar ve orada arkadaşlarımızı gözaltına almışlar. Yine kelepçelemişler arkadaşlarımızı götürürken.

15 gün öncesinde de 10 arkadaşımızı içerisinde terörle mücadelenin, güvenlik şubeden polislerin bulunduğu 100'e yakın bir toplam ile bizim dayanışma merkezi olarak kullandığımız yeri basarak, içerideki malzemelere de el koyarak ve birkaç arkadaşımızı da yere yatırıp ters kelepçeleyerek müdahale gerçekleştirmişlerdi. Hatta bu arada hakaretlerle arkadaşlarımızı provoke etmeye çalışmışlardı.

Bunda nasıl yaşandığını bilemiyoruz çünkü arkadaşlarımıza telefon üzerinden de ulaşamıyoruz. Avukatımız şu anda emniyete doğru gidiyor. Avukatımız irtibat kurmaya çalışacak ama şu anda gerekçeye dair bir bilgimiz yok.

'Bizimle irtibatı olan mahallelilerin de arabalarını çeviriyorlar'

İki gündür enteresan bir taciz yürütüyor emniyet görevlileri orada. Bizim arkadaşlarımız nereye gitse sürekli polis otoları onları takip ediyor, trafik polisleri sürekli çevirme yapıyorlar. Mahallenin girişini çıkışını tutmuş durumdalar. Sadece bizim arkadaşlarımıza da değil, bizimle irtibatı olan mahallelilerin de arabalarını çeviriyorlar.

Bir dizi gerekçeyle trafik cezası kesiyorlar. Hem oradaki mahalleliyi bize sahip çıktığı için rahatsız etme doğrultusunda, hem de bizim arkadaşlarımızı tedirgin etme doğrultusunda bir çaba içerisindeler.

Herhangi bir hukuki gerekçesi de yok. Herhangi bir dayanağı da yok. Kaldı ki orası Türkiye Komünist Partisi'nin resmi bir binası. Avukatlarımız irtibata geçmeye çalışacak, bu seferki gerekçelerini öğrenmeye çalışacağız."