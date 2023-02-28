Osmaniye Semt Evi'ne müdahale: TKP üyeleri gözaltına alındı

Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'de deprem sonrası kurulan ve daha önce polis baskını yapılan dayanışma merkezi geçtiğimiz günlerde semt evine dönüştürülmüştü. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan semt evine akşam saatlerinde polis tarafından yine baskın yapıldı ve TKP üyeleri gözaltına alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye’de yine semt evimize müdahale, yine TKP üyelerine gözaltı. Orası dayanışmanın, halkın evidir, çekin elinizi. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."

TKP'liler gözaltına alınmış, tepkilerin ardından serbest bırakılmıştı

TKP'nin Osmaniye'deki deprem dayanışma merkezine 15 Şubat tarihinde düzenlenen polis baskını sırasında 10 parti üyesi gözaltına alınmış, gelen tepkilerin ardından ise TKP üyeleri savcılığa çıkarılmadan serbest bırakılmıştı.

Depremin üçüncü gününden itibaren Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan TKP'nin yardım merkezinin ise 22 Şubat tarihinde Yunus Emre Semt Evi olarak açılışı gerçekleştirilmişti.