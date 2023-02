TKP Osmaniye'de dayanışmayı büyütüyor: Osmaniye Yunus Emre Semt Evi açıldı

Maraş merkezli depremler sonrasından birçok şehirden gelen yardım malzemeleri, Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi’nde Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yardım merkezinden sağlanıyordu.

Bölgeye, hiçbir siyasi partinin ve kurumun uğramadığını belirten mahallelinin ihtiyaçları, TKP’nin kurmuş olduğu yardım noktasından karşılanıyordu. Geçtiğimiz günlerde “AFAD’ın yardım malzemelerini çalmak”, “devleti aciz göstermek” iddialarıyla yaklaşık 200 polisin baskını ve yardım merkezindeki 10 TKP üyesine yapılan gözaltı sonrası mahalleli Türkiye Komünist Partisi'ni sahiplendi.

Depremin üçüncü gününden itibaren Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’nde kurulan TKP'nin yardım merkezi, bugün Yunus Emre Semt Evi olarak açılışını gerçekleştirdi.

'Siyaset yapmayın diyenler, insanları ölüme terk etti'

Yunus Emre Semt Evi açılışına katılan TKP Parti Meclisi Üyesi Aydemir Güler, iktidar partisinden gelen "deprem zamanı siyasetin yapılmaması gerektiği" hakkındaki söylemleri değerlendirdi.

Aydemir Güler, TKP'nin semt evlerinin depremde yıkıma uğrayan şehirlerde daha öncesinde bulunmasının, yaşanan felaketin karşısında daha güçlü çıkılması anlamına gelebileceğini belirtti.

"'Deprem zamanı siyaset yapmayın' diyenler, insanları kendi siyasetleriyle ölüme terk ettiler" diyen TKP Parti Meclisi Üyesi Güler'in açıklamaları şu şekilde:

'Bizim siyasetimiz halkı yalnız bırakmamak'

“Bir özrümüz var Osmaniye’ye. Bu özrümüz büyük, daha önce buralarda olmalıydık. Halkımız bu felaket karşısında daha güçlü hissetmeliydi kendini. Eğer depremden önce burada bir Türkiye Komünist Partisi’nin semt evi bulunsaydı , deprem sürecini birlikte yönetebilir, daha az yaralar alabilirdik.

'Deprem zamanı siyaset yapmayın' diyenler, insanları kendi siyasetleriyle ölüme terk ettiler. Biz parti binasını açarken keyifle açarız, bayram günü gibi açarız. Ama bugün yüzlerimiz gülmüyor, bizim yüzümüzü güldüren buradaki çocuklarımızın varlığı. Biz deprem olduğu günden bu yana her yere gittik, Antakya’sından Maraş’ına, Pazarcık’tan Osmaniye’ye.. Her yerde vardık.

Keşke oralarda şimdi açtığımız gibi dayanışma merkezleri, yardım merkezleri, semt evlerini çok daha önce açsaydık. Keşke daha önce açsaymışız da bu koskoca on şehri, kasabalarını, ilçelerini, köylerini kapsayan şu deprem felaketinde halkımız çaresiz kalmasaydı. Her yerleşim, her mahalle, her sokak bir dayanışma merkezi haline gelebilseydi. Kimse bu coğrafyada 'beni yalnız bıraktı devlet' deyip, başını önüne eğmeseydi de 'yalnız bırakırsa bıraksın biz kol kola girmesini biliriz' diyebilseydi. Keşke her yerde semt evlerimiz olsaydı.

Bizim siyasetimiz bu. Bizim siyasetimiz halkı yalnız bırakmamak. Halkın kol kola gireceği yerler inşa etmek. O yüzden biz deprem gününde de böyle bir siyaset yapıyoruz. 'Fırsat bu fırsat onun bunun biraz daha cebini doldurmak'la işimiz yok. Burası Osmaniye’de yeni bir başlangıç olsun. Herkesin kendisini daha güçlü hissedeceği, çocukların yüzünün güldüğü bir yer haline gelsin.”

TKP dayanışmayı büyütüyor

Yunus Emre Mahallesi, Osmaniye’de elektrik, temizlik ve birçok hizmetin sağlanmadığı mahallelerden birisi.

Çocukların, gençlerin eğitiminden ailelerin geçim kaynaklarının kısıtlılığına kadar birçok sorunu barından bu mahallede, Yunus Emre Semt Evi dayanışma ve örgütlü bir hareket kabiliyeti ile birçok sorunun üstesinden geleceğini öngörüyor.

Türkiye Komünist Partisi, şimdi depremden etkilenen Osmaniyelilerle dayanışmayı daha da ileri taşıyor. Polislerin kapatmaya çalıştığı yardım merkezi, şimdi Yunus Emre Semt Evi’ne dönüştü.

TKP sosyal medya hesabından yaptığı semt evi açılışına ilişkin paylaşımda, "Depremin ilk gününden beri kol kola giren yurttaşların dayanışması iktidarın tüm zorbalığına rağmen tüm yurda yayılmaya devam edecek" vurgusunda bulundu.