TKP Deprem Merkezi ilk bildirisini yayımladı: AKP’nin Deprem Stratejisi = TOKİ

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Deprem Takip Merkezi kurduğunu açıklamıştı.

'Halkın barınma hakkının savunulmasından mağduriyetlerin giderilmesine, kent planlamasından göçün yaratacağı sorunlara, suçluların kovuşturulmasından tarihsel kültürel yapıların yeniden imarına, halk sağlığından kültür ve sanat alanına, ekonomik yaşamın yeniden örgütlenmesinden toplumun doğru bilgilendirilmesi' kadar her konuda çalışacak olan TKP Deprem Takip Merkezi, bugün 1 No'lu Bildirisi'ni yayımladı.

'Büyük bir yıkımın karşısında ellerindeki aynı silaha, betona sarılıyorlar'

"AKP’nin Deprem Stratejisi = TOKİ" başlığıyla yayımlanan TKP Deprem Takip Merkezi'nin 1 No’lu Bildirisi'nde "büyük bir yıkımın karşısında ellerindeki aynı silaha, betona sarılıyorlar" denilerek; milyonlarca yurttaşın barınma sorununun acil olarak çözüme bağlanması gerektiği, ama bunun yurttaşların haklarını koruyarak ve bilime dayanan yollarla yapılması gerektiği vurgulandı.

Bir yıl içinde yeni konutların tamamlanacağı iddiasının inandırıcı olmadığını belirten TKP Deprem Takip Merkezi, "Krizdeki Türkiye ekonomisinin depremle daha da daralacağı açıktır ve deprem konutları taahhüdü büsbütün temelsizdir" açıklamasında bulundu.

TKP Deprem Takip Merkezi'nin 1 No'lu Bildirisi şu şekilde:

AKP’nin Deprem Stratejisi = TOKİ

"Erdoğan’ın en kısa zamanda inşaata başlayıp bir yıl içinde yıkılan bütün binaların yerine yenilerinin dikileceğini açıklaması, deprem stratejisinin inşaat tekellerine teslim edildiğini göstermektedir. Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçların üretilmesine değil kâra endekslenmesinin ucube sonucu inşaat sektörünün ekonominin hormonlu alanı hale gelmesidir. Şimdi büyük bir yıkımın karşısında ellerindeki aynı silaha, betona sarılıyorlar.

Elbette milyonlarca insanımızın barınma sorunu acil olarak çözüme bağlanmalıdır. Bunun zaman kaybettirmeyecek, ama aynı zamanda yurttaşların haklarını koruyan ve bilime dayanan yolları vardır.

Bir kesim, barınma sorununa bireysel çözüm olarak akraba veya tanıdıklarının desteğini alabileceği kentlere göç ediyor. Siyasi iktidar bu göçü, sorunun parçası olan nüfusun azalmasını umarak teşvik etmektedir. Bu insanlarımızın mağduriyetinin sadaka niyetine para dağıtarak giderilmesi mümkün değildir. Önümüzde ekonomik, sosyal, psikolojik bir dizi uyum sorunu var. Ancak iktidarın sus payı veya kan parası karşılığında göç edenleri unutmak istediği anlaşılıyor. Buna izin vermeyeceğiz; depremzedeleri taşındıkları yerleşimlerde örgütlenmeye çağırıyoruz.

İkinci olarak, evleri yıkılmasına karşın memleketlerini terk etmeyen, gitme olanağından yoksun büyük bir kitle var. Bu kitlenin acil barınma ihtiyacı inşaatların tamamlanmasını beklemez. Sayısız ihtiyaç kalemi arasında asgari sağlıklı barınma koşullarının oluşturulması önceliklidir ve bunun karşılanması devletin görevidir. Bu başlığın ağırdan alındığı açıktır ve bu tutumun altında göçün teşvik edilmesi yatmaktadır. Deprem bölgesindeki halkın başta barınma olmak üzere hakları için örgütlenmesi gerekmektedir.

Son olarak konutları yaşamaya elverişli kalmış olanlarsa, kentlerin genel yıkımı nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Bir dizi ilçe ve semtte ekonomik faaliyet durmuştur, işgücünün büyük kısmı yitirilmiştir, kent içi ulaşım sorunları çözülmemiştir, sosyal yaşam çökmüştür. Henüz cenazelerin bile doğru sayılamadığı ortamda travma bütün toplumu sarmaktadır.

Bu yükü TOKİ ve taşeronlarının taşıyıp taşıyamayacağını tartışmak bile anlamsız. İnşaat tekelleri konuyla ne kadar teşvik alacakları veya kamu kaynaklarını nasıl yağmalanacağı ölçüsünde ilgilenirler. Siyasi iktidar ise seçime kadar temellerin atılmasıyla, binaların hiç olmazsa bir kısmının boy göstermesiyle, yani işin şov kısmıyla ilgilidir.

Öte yandan bir yıl içinde yeni konutların tamamlanacağı iddiası da inandırıcı değil. Geçen yıl 2023-2028 arasını kapsayan beş yılda 500 bin konut yapımını öngören bir proje başlatıldı. Şimdi buna ilk yıl için 150 binin üstünde ek yapıyorlar! Eski proje gerçekçi değildi. Krizdeki Türkiye ekonomisinin depremle daha da daralacağı açıktır ve deprem konutları taahhüdü büsbütün temelsizdir.