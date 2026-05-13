ODTÜ'de provokasyon: 4 öğrenci daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 13.05.2026 , 23:54
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Devrim Yürüyüşü sonrası düzenlenen konserde yaşanan provokasyonun ardından 4 öğrenci daha tutuklandı.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, dün gece ve önceki gece evlerinden gözaltına alınan öğrenciler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Adliyesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 4 öğrenci tutuklandı.
Tutuklu sayısı 6’ya çıktı
Hedef gösterilmenin ardından 6 kişi gözaltına alınmıştı. 11 Mayıs’ta 2 kişi tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Son olarak 4 öğrencinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.