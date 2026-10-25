Obama'dan Trump yönetimine: 'Yolsuzluk ve beceriksizlikle özdeşleştiler'

3 Kasım'da yapılacak ara seçimler yaklaşırken eski ABD Başkanı Barack Obama, Michigan'ın Detroit kentinde düzenlenen mitingde konuştu.

Obama, Demokrat Senato adayı Abdul El-Sayed ve valilik adayı Jocelyn Benson'a destek verdi.

Trump yönetimini yolsuzlukla suçlayan Obama, 3 Kasım'daki ara seçimleri, Trump'ın politikalarını denetim altına almak için bir fırsat olarak nitelendirdi.

Obama, Trump'ın başkanlığı döneminde kişisel çıkarlarını öne çıkardığını belirterek "Halkın parasıyla bu kadar açık şekilde çıkar sağlayan bir başkan hiç görmedik" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin artık "yolsuzluk, beceriksiz yönetim veya yönetimsizlik" ile özdeşleştiğini söyleyen Obama, İran'la savaş hakkında da Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı tehditlerinin petrol ihracatçılarının endişelerini ve İran'ın ekonomik gücünü artırdığını savundu.

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Trump açıklama yapmıştı

Obama'nın konuşmasından kısa bir süre önce ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Trump, Obama'nın başkanlığı döneminde İran'a milyarlarca dolar aktararak ülkenin nükleer silah edinmesinin önünü açtığını savunmuştu.

Obama'nın geçmişte eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanyalarına verdiği desteği hatırlatan Trump, desteklenen her iki ismin de seçimleri kaybettiğine vurgu yapmıştı.

Obama'yı Demokratların Michigan Senato adayı Abdul El-Sayed'i desteklemekle eleştiren Trump, El-Sayed için "sahte doktor" nitelemesinde bulunmuş ve El-Sayed'in Yahudilere, siyahilere, Amerikalılara ve kendisine karşı bir isim olduğunu iddia etmişti.

Trump, seçmenlere Michigan'ın Cumhuriyetçi Senato adayı Mike Rogers'ı destekleme çağrısında bulunmuştu.

Michigan'da ön seçim

ABD'deki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 5 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazanmıştı.

El-Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

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