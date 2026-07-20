Numan Kurtulmuş ‘çerçeve yasa’ turlarına başlıyor: Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "çerçeve yasa" ile ilgili olarak yarın başlayacağı siyasi parti turu kapsamında CHP’de “mutlak butlan” kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Meclis tatile girmeden sürece ilişkin “çerçeve yasa”yla ilgili teklifin sunulması beklentileri sürerken, Kurtulmuş yarın siyasi parti turuna başlıyor.

"Çerçeve yasa" ile ilgili bilgilendirme yapması beklenen ve yasanın uzlaşıyla çıkması için siyasi partilerden destek isteyecek olan Numan Kurtulmuş, ilk olarak saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, saat 14.00'te de DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a DEM Parti Grubu'ndaki makam odasında ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin, TBMM Tören Salonu içindeki Mermerli Salon'da gerçekleşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de henüz odası bulunmuyor.

ANKA'nın haberine göre Kurtulmuş siyasi parti turları kapsamında Çarşamba günü de AKP Grubu'nu ziyaret edecek. Yeni Yol Partisi'ne gerçekleştirilecek ziyaretin gün ve saatininse henüz netleşmediği öğrenildi.

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