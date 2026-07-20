DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan'la görüştü
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 20:16 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 , 20:21
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda 5 saat süren görüşme sonrası adadan döndü.
Heyetin görüşmeye dair açıklamayı daha sonra yapacağı öğrenildi.
DEM Parti İmralı Heyeti 15 Temmuz’da AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve 16 Temmuz’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.
Heyet Öcalan’la bundan önceki en son görüşmesini 24 Mayıs’ta yapmıştı.
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