PKK çerçeve yasa öncesi Öcalan’ı işaret etti: ‘Özgürlüğünü içermeli, aksi süreci sabote eder’

Temmuz ayında çözüm sürecine ilişkin çerçeve yasanın hazırlanacağı yönündeki açıklamaların ardından geçtiğimiz hafta DEM Parti tarafından AKP ve MHP’ye ziyaretlerde bulunmuştu.

DEM Parti heyeti bu görüşmelerin ardından kısa süre içinde İmralı’ya giderek Öcalan ile de görüşecek.

Bu gelişmelerin ardından feshedildiği açıklanan PKK adına “Hareket Yönetimi” ismiyle bir açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve bazı AKP yetkililerinin defalarca bu sürecin çok önemli olduğunu vurguladıklarına işaret eden PKK, “Böyle bir konuda birinci dereceden muhatapla 2 ay görüşme yaptırılmaması söylemle pratiğin uygun olmadığının ifadesidir. Çözüm için gerekli bir çerçeve yasa çıkarılacaksa bu tek taraflı irade ve dayatmayla olmaz” ifadesini kullandı.

Açıklamada Öcalan’ın özgürlüğünü içeren bir yasa talebi dile getirilirken, şöyle denildi:

“AKP’ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada Rêber Apo ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Rêber Apo’nun fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Açıkça sürecin sabote edilmesi anlamına gelir. Bu açıdan Rêber Apo’nun özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir.”

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