Nijer-Mali sınırı yakınlarında cihatçı saldırı: En az 11 asker öldürüldü

Nijer'de çeşitli cihatçı gruplar, özellikle Mali ve Burkina Faso yakınlarındaki bölgelere saldırılarını artırmaya başladı. Son saldırıda 11 asker öldürüldü.

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Nijer'in güneybatısındaki bir saldırıda en az 11 asker öldü.

Reuters'in iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, olayın Anzourou köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Komşu ülke Mali, El Kaide bağlantılı militanlara karşı bir mücadele yürütürken bölge, cihatçı faaliyetlerinin son dönemlerde artışına tanık oldu.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'ne (ACLED) göre, bu yılın başından bu yana Nijer'de cihatçılar tarafından en az 530 kişi öldürüldü, bu 2020'nin tamamından beş kat daha fazla.

Olay, silahlı kişilerin Nijer'in Banibangou yerleşimi yakınlarında 70 kadar kişiyi öldürmesinden sadece bir gün sonra meydana geldi.

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