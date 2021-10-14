Nijerya'da IŞİD'in Batı Afrika lideri öldürüldü

IŞİD'in Batı Aftrika kolu İslam Devleti Batı Afrika Vilayeti lideri Ebu Musab el-Barnavi'nin öldüğü açıklandı. Ancak Nijeryalı askeri yetkililerin açıklamasını IŞİD henüz doğrulamadı.

Nijerya'daki Boko Haram'ın kurucusunun oğlu olan Ebu Musab el-Barnavi, 2016 yılında Boko Haram'dan ayrılmıştı.

El-Barnavi, bu yılın başlarında IŞİD'le Boko Haram arasındaki çatışmalar sırasında ölen Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'yla arasındaki farklılıklar nedeniyle gruptan ayrılmıştı.

Nijerya ordusu, Mayıs ayında IŞİD'le bir çatışma sırasında Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun kendisini patlatarak öldürdüğünü açıklamıştı. Ancak ordu daha önce de Şekau'yu öldürüldükleri veya ciddi şekilde yaralandıklarını iddia eden birkaç resmi açıklama yapmıştı

Şekau'nun ölümünden bu yana el-Barnavi, IŞİD'in Nijerya'nın kuzeydoğusunda ve Çad Gölü bölgesinde kontrolünü sağlamlaştırdı, ancak Boko Haram'a bağlı birçok grupla çatışmaları sürdürdü.

Nijerya'daki çatışmalarda 40 binden fazla insan öldü ve yaklaşık iki milyon insan evlerinden oldu.

Gerçek adı Habib Yusuf olan el-Barnavi, Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un en büyük oğluydu.

Yusuf 2009 yılında polis nezaretinde öldü ve o sırada yardımcısı olan Şekau grubun yeni lideri olarak atandı.

El-Barnavi, Boko Haram'ın sözcüsü oldu, ancak sık sık Şekau'yla gerilim yaşadı. Daha sonra IŞİD'in lideri olacak olan Habib Yusuf, Boko Haram'ın çocukları intihar bombacısı olarak kullanması ve kalabalık pazarları ve camileri hedef alması da dahil olmak üzere politikalarını eleştirdi.

Şekau, 2015 yılında IŞİD'e bağlılık yemini etti ve grup İslam Devleti Batı Afrika Vilayeti adını aldı. Ancak onun liderlik tarzından rahatsız olan bazı cihatçılar Şekau'nun birliklerini terketti.

El-Barnavi adını alan Habin Yusuf'un liderliğinde IŞİD'den yetki alan grup İslam Devleti Batı Afrika Vilayeti adını da kullanma hakkı kazandı. Şekau'ysa silahlı grubun orijinal adı olan Cemat'ü Ahlis Sunna Lidda'avati val-Cihad (CAS) ismini yeniden kullanmaya başladı.