Nijerya istihbaratı: Boko Haram lideri IŞİD'le çatışma sonucu öldü

Nijeryalı istihbarat görevlileri, Boko Haram liderinin IŞİD ile girilen bir çatışmanın ardından öldüğünü ya da ağır yaralandığını iddia etti.

The Guardian'a göre istihbarat yetkilileri Ebubekir Şekau'nun Çarşamba günü IŞİD'in "Batı Afrika Devleti" tarafından kuşatıldıktan sonra sayıca üstün düşmanlarına teslim olmak yerine kendini patlatmaya çalıştığını iddia ediyor.

IŞİD, bu yılın başlarında Boko Haram'ın üs kurduğu Sambisa Ormanı'na bir saldırı başlattı. IŞİD'in şu anda Sahel bölgesinde geniş toprakları kontrol eden çok daha önemli bir güç haline geldiği tahmin ediliyor.

Ancak Boko Haram yetkilileri liderlerinin ölmediğini öne sürdü. Borno eyaletindeki Boko Haram üssünden bir yetkili, cihatçı liderin ölümüne ilişkin istihbarat servisinin iddialarının yalan haber olduğunu söylerken Ebubekir Şekau'nun IŞİD tarafından esir alındığını söyledi.

Şekau'nun korumalarının birçoğunun öldürülmesinin ardından, IŞİD liderlerinden Ebu Musab el-Barnavi'ye hayatta kalanlardan bağlılık yemini istedi.

Çelişkiler

Nijeryalı yetkililerse Boko Haram liderinin ölümüne dair çelişkili ifadelerde bulunuyor. Şekau'nun silahla intihar ettiği, el bombasıyla ya da patlayıcı intihar yeleğiyle intihara teşebbüs ettiğine dair farklı beyanlar var.

Guardian'a konuşan bir kaynak, "Yakalanmamak için Şekau kendini göğsünden vurdu ve merminin omzunu deldiğini" söylerken cihatçı liderin "ağır yaralandığını" iddia etti.

Bir diğeriyse Şekau'nun kendisinin ve diğer takipçilerinin sığındığı bir evde patlayıcıları ateşledikten sonra ciddi şekilde yaralandığı oldu.