New York'ta ICE ve FBI binası önünde patlama: Bir kişi gözaltında, yaralılar var

ABD'nin New York kentinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) merkezlerinin bulunduğu Federal Plaza önünde saldırı düzenlediği belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

FBI, çeşitli yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Manhattan'daki Federal Plaza'nın dış cephesinde "yakıcı bir cihazın" patladığını ve olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını doğruladı.

New York İtfaiyesi olayda en az 3 kişinin hafif yaralandığını duyurdu. CNN’in aktardığına göre gözaltına alınan kişi de hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

FBI New York Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü'nün soruşturma başlattığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, patlayan düzeneğin havai fişek veya yanıcı bir sıvıdan oluştuğu öne sürüldü.

Kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin, "airsoft" olarak bilinen bir tüfek taşıdığı ve yetkililer tarafından potansiyel bir ICE karşıtı protestocu olarak değerlendirildiği iddia edildi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani yaptığı açıklamada “Bu sabah 26 Federal Plaza'nın dışında yaşananlar son derece rahatsız ediciydi" dedi.

Mamdani "Kimsenin ciddi şekilde yaralanmamış olması ve bir şüphelinin gözaltına alınmış olması beni rahatlattı. Ekibim New York Polis Departmanı ile temas halinde ve federal soruşturmayı destekleyeceğiz. Yönetimimiz, her New York’lunun şehrinde güvende olmasını sağlamaya ve bunu tehdit eden herkesi sorumlu tutmaya devam edecektir" diye belirtti.