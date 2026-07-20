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ABD'nin Körfez'deki 'kontrollü' mühimmat imhasında bir askeri daha öldü

Ürdün'de öldürülen iki askere ait ceset kalıntılarına ulaşmış olabileceklerini duyuran ABD, İran İHA'sına ait patlamamış mühimmatın "kontrollü" imhası sırasında bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

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Yayın Tarihi: 20.07.2026 , 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 , 11:55

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son zamanlarda Körfez'de ölen askerler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldürüldüğü, bir askerin ise kaybolduğu hatırlatıldı.

ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen açıklamada, kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 18 Temmuz'da Irak'ın kuzeyine düşürülen tek yönlü İran saldırı İHA'sına ait patlamamış mühimmatın "kontrollü" imhası sırasında bir ABD askerinin daha öldüğü duyuruldu.

Söz konusu patlamada bir askerin de hafif yaralandığı aktarıldı. 

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