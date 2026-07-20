Süper yatla diplomasi turu: Trump’ın büyükelçisine Venedik’te tepki

ABD’nin İtalya Büyükelçisi Tilman Fertitta’nın yüz milyonlarca dolar değerindeki süper yatıyla gerçekleştirdiği “diplomasi turu”, Venedik’te protestolara ve polis müdahalesine sahne oldu.

Yaklaşık 300 kişi, Fertitta’nın 117 metre uzunluğundaki Boardwalk adlı yatının demirlediği Yedi Şehitler Rıhtımı (Riva dei Sette Martiri) yakınlarında toplandı. Yatın bulunduğu bölgeye yürümek isteyen eylemcilerin önü polis tarafından kesilirken, göstericilerle güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Eylemciler “Fertitta gitmeli”, “Milyarderlere yer yok” ve “Make America go away” (Amerika defolup gitsin) yazılı dövizler taşıdı. Gösterinin ana sloganıysa “Venezia non si USA” oldu. İtalyancada “Venedik kullanılmaz” anlamına gelen slogan, “USA” harflerinin özellikle öne çıkarılmasıyla ABD yönetimine de gönderme yapıyor.

Bazı göstericiler yürüyüşe deniz oyuncakları ve plaj toplarıyla katılarak büyükelçinin “kıyı diplomasisi” adını verdiği yat gezisini alaya aldı.

117 metrelik ‘diplomasi’

Donald Trump tarafından büyükelçiliğe atanan Fertitta, ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılı dolayısıyla düzenlediğini söylediği “Özgürlük 250 Kıyı Diplomasisi Turu” kapsamında İtalya kıyılarını yatıyla dolaşıyor.

İki ay sürmesi ve İtalya’nın 13 kıyı bölgesine uğraması planlanan turda Fertitta, yerel yöneticiler, patronlar ve askeri yetkililerle görüşmeler gerçekleştiriyor. ABD Büyükelçiliği turun masraflarının Fertitta tarafından karşılandığını savunuyor.

Ancak İtalyan devleti, büyükelçinin ve özel yatının korunması için polis, sahil güvenlik ve başka güvenlik birimlerini görevlendiriyor. Muhalefet partileri ve sendikalar, bir milyarderin özel gezisi için kamu kaynaklarının seferber edilmesine tepki gösteriyor.

İtalya’nın Yeşiller ve Sol İttifakı Milletvekili Angelo Bonelli, Giorgia Meloni hükümetinden yatın korunması için kullanılan kamu kaynakları hakkında parlamentoya açıklama yapmasını isteyeceğini duyurdu.

Venedik CGIL Sekreteri Daniele Giordano da kentin en önemli geleneksel etkinliklerinden Kurtarıcı Bayramı (Festa del Redentore) sırasında ABD Büyükelçisi’nin süper yatının ağırlanmasını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Eyleme polis müdahalesi.

Büyükelçi değil, milyarder patron

Fertitta bir kariyer diplomatı değil. Trump’ın yakın çevresindeki milyarderlerden biri olan Fertitta, restoran, otel, kumarhane ve eğlence sektörlerinde faaliyet gösteren Landry’s şirketler grubunun sahibi.

ABD Ulusal Basketbol Ligi takımlarından Houston Rockets da Fertitta’ya ait. Büyükelçilik görevini üstlenirken şirketlerindeki yöneticilik görevlerinden ayrılan Fertitta, yatırımlarının ve Houston Rockets’ın mülkiyetini korudu.

Basında yaklaşık 450 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen Boardwalk’ta iki helikopter pisti, yüzme havuzları, spor salonu ve spa bulunuyor. Fertitta’nın Roma’daki resmi büyükelçilik konutu yerine zamanının önemli bir bölümünü yatında geçirdiği de belirtiliyor.

Venedik zenginlerin özel sahnesine dönüştürülüyor

Protestolar yalnızca Trump yönetimine veya Fertitta’ya yönelik değildi. Eylemciler, Venedik’in giderek zenginlerin düğünleri, özel davetleri ve lüks yatları için kiralanabilen bir dekor haline getirilmesine de karşı çıktı.

Aynı grupların bir bölümü, geçen yıl Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Venedik’te düzenlenen düğününü de protesto etmişti. Fertitta’ya karşı hazırlanan pankartlardan biri, yatla aynı uzunlukta olacak şekilde 117 metre olarak tasarlandı.

Pankartta “Venedik kullanılamaz — Savaşa hayır, Trump defol, Fertitta defol.” ifadeleri yer aldı.

Kent sakinleri yıllardır kitlesel turizmin, kruvaziyer gemilerinin, kısa süreli kiralamaların ve lüks etkinliklerin Venedik’te yaşam maliyetini yükselttiğini; kamusal alanları yerel halkın kullanımından çıkardığını söylüyor.

Fertitta’nın gelişi için kurulan geniş güvenlik bölgesi de bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Venedik Belediye Meclisi’ne sunulan bir soru önergesinde, yat ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin kentin en önemli bayramlarından biri sırasında kamusal alanları halkın kullanımından çıkardığı belirtildi.

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