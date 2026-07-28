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Nevşin Mengü: Cemil Tugay Yeni Parti'ye değil, üç belediye başkanıyla birlikte AKP'ye katılıyor

Yeni Parti'ye katılması beklenen ancak henüz bu yönde bir adım atmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın üç belediye başkanıyla birlikte AKP'nin kuruluş yıldönümünde iktidar partisine katılacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 28.07.2026 , 17:39

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve uzun süredir AKP'ye katılacağı haberlerine konu olan Cemil Tugay'a ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

CHP'den istifa ettikten sonra Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacağını açıklayan ancak bu yönde bir adım atmayan Tugay'ın 14 Ağustos'ta, yani AKP'nin kuruluş yıldönümünde iktidar partisine katılacağı iddia edildi.

Gazeteci Nevşin Mengü tarafından dile getirilen bu iddiaya göre, Tugay AKP'ye yanına üç belediye başkanını daha alarak katılacak.

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