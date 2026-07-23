CHP'den istifa etti, Özel'i unuttu: Cemil Tugay bakanların kapısını aşındırmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'li bakanların kapısını aşındırmaya devam ediyor.

CHP'de yaşanan ayrışma gündeminde partisinden istifa eden Tugay, Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacağı yönündeki açıklamasını hızla unutmuş ve "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'deki kriz başlamadan önce de sık sık AKP'ye geçeceğine dair iddialarla gündeme gelen Tugay, "bağımsız kalacağına" yönelik açıklamanın ardından soluğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanında aldı.

Cemil Tugay'ı makamında kabul eden Kurum, bakanlıkta gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesabından, "İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik" paylaşımıyla duyurdu.

Cemil Tugay ise görüşmenin ardından şu açıklamayı yaptı:

“Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik."

'Gerekirse bakanlığın kapısında yatarım' sözünü tuttu, Özel'i unuttu

Geçtiğimiz yıl grevdeki binlerce belediye işçisini sistematik şekilde hedef gösteren Tugay, kentin önündeki engelin CHP olduğunu ima etmiş ve AKP'li bakanlarla özel görüşmelerde bulunmuştu.

Tugay, iktidara yakın sendikaya üye olan diğer belediye işçileriyle aynı ücreti almak isteyen işçileri "AKP'nin ekmeğine yağ sürmekle" suçlamış, ancak kendi ismi de sık sık AKP'ye transfer olacağına dair iddialarla gündeme gelmişti.

Hatta kendinden önceki belediye yönetiminden çok sayıda kişi "yolsuzluk" operasyonu kapsamında tutuklanmış, Tugay ise bu isimlerden bazılarının yerine AKP'lileri atamıştı.

Bunların yanı sıra Tugay, sık sık AKP'li bakanların makamında da ağırlanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelen tepkilere yanıt veren Tugay, "Sorunların çözümü için gerekirse Bakanlığın kapısında da yatarım" demiş ve sözünü tutmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüşmeler gerçekleştirmişti.

Ancak Tugay her ne kadar AKP'li bakanlara karşı "sözünün eri" olsa da aynı tutumu Özgür Özel'e göstermemişti.

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden Tugay, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, bundan sonraki siyasi pozisyonunu Özgür Özel ve ekibinin atacağı adımlara göre belirleyeceğini söylemişti.

Gazetecilerin Yeni Parti'ye katılım sorusuna yanıt veren Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" demişti.

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