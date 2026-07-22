AKP iddiaları da gündeme gelmişti: Cemil Tugay Yeni Parti'ye katılmayacağını duyurdu

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzun süredir AKP'ye katılacağı iddialarına konu oluyordu.

Bu yöndeki söylentilere Özgür Özel'in kuracağı partiye katılacağı yönündeki açıklamasıyla yanıt veren Tugay, bu sözünü de hızlıca unuttu.

Sözcü gazetesinin Yeni Parti'ye katılım sorusuna yanıt veren Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" dedi.

Tugay, mutlak butlan kararıyla partinin başına geçen Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanı Başkanını görevden alması sonrası partiden istifa etmişti.

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