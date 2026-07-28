Eylem paylaşmak da suç oldu: ‘NATO defol!’ demek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiş!

7-8 Temmuz’da NATO Zirvesi sebebiyle Ankara’da neredeyse yaşamı durduran AKP iktidarı, şimdi de bu utanç zirvesine tepki gösteren yurttaşları "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla ifadeye çağırıyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan bir yurttaş, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) X hesabından yayımladığı “5 Temmuz’da NATO’ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz!” paylaşımını ve 5 Temmuz günü Kızılay Meydanı’nda TKP üyelerinin gerçekleştirdiği yürüyüşü alıntılayarak “NATO defol!” yazdığı için ifadeye çağırıldı.

'NATO'ya karşı olmak şerefli her yurttaşın görevidir'

İfadeye çağrılan Avukat Emir Ahmet Arda, soL’a yaptığı açıklamada, “NATO bir terör örgütüdür, ona karşı olmak şerefli her yurttaşın görevidir” dedi.

Arda, "Sosyal medyada Siber Suçlarla Mücadele birimleri tarafından fişleme operasyonu yapılıyor. Bu onursuzluğa boyun eğmeyen başka yurttaşlara da soruşturmalar açıldığını öğrendik. Ankara'daki iddia makamları, bu soruşturmayı açmakla bile görevlerini kötüye kullanmakta, siyasi haklarımıza saldırmaktadır” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir yurttaş da yine benzer bir suçlamayla ifadeye çağrılmıştı.

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5 Temmuz’da Ankara’da ne olmuştu?

AKP iktidarının NATO Zirvesi öncesi Ankara’da adeta sıkıyönetim ilan etmesi, kentteki tüm yürüyüş ve protestoları yasaklaması büyük tepki çekmişti.

Bu yasaklamalara karşı Türkiye Komünist Partisi tarafından 5 Temmuz’da Kızılay Meydanı’na doğru kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirilmiş, NATO protestosunun yasaklanması girişimi boşa düşürülmüştü.

Büyük destek gören eylemin ardından polis saldırısı sonucu 139 TKP üyesi 4 gün boyunca gözaltında tutulmuş, üç TKP üyesi hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

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