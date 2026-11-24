NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Berlin’de konuştu.

NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerini bir araya getiren NATO Parlamenterler Asamblesi’nin 20–23 Kasım’daki yıllık oturumunun son gününde bir konuşma yapıp ardından parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Rutte, NATO’nun bütün toplumun askeri dayanıklılığını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Rutte’ye göre “NATO ülkelerinin vatandaşları, evlerde elektriğin ve ısınmanın kalacağını, hastanelerin, ulaşımın ve iletişim sistemlerinin çalışmaya devam edeceğini bilmeli.”

Hazırlığın işletmeleri, devlet ve yerel yönetimleri ve tek tek vatandaşları da kapsaması gerektiğini vurgulayan Rutte, Norveç, İsveç ve Danimarka’yı NATO’nun “en iyi öğrencileri” olarak örnek gösterdi.

Rutte, savaş tamtamlarının somut hedefini de aynı konuşmada, ayrı bir Avrupa ordusunun karar süreçlerini yavaşlatacağını, tek komuta merkezi olarak NATO’ya dayanmak gerektiğini anlatırken dile getirdi: Ayrı bir Avrupa ordusu kurulursa, Putin saldırdığında kimin neden sorumlu olduğu konusunda anlaşmak için iki üç hafta gerekecek.

Rutte, ABD’nin Avrupalı müttefiklerine mealen savaşa hazırlanın ve toplumu da hazırlayın derken, Avrupa ordusu gibi şeylerle de uğraşmayın tavsiyesinde bulundu ve tabii ki ekledi: Kesenin ağzını açın!

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