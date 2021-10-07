NATO Genel Sekreteri: Çin bizim düşmanımız veya rakibimiz değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Politico'ya verdiği bir söyleşide Çin, iklim değişikliği, AB, uluslararası silahlanma ve Fransa-AUKUS gerilimini ele aldı.

Stoltenberg, NATO'nun Çin'i düşman veya rakip olarak görmediğini belirtti ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmek için NATO ülkeleri ile Çin arasında daha fazla işbirliğinin gerekli olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, “İklim değişikliği gibi önemli konularda Çin ile ilişki kurmamız gerekiyor - Çin'i de dahil etmeden dünyadaki emisyonları yeterince azaltmanın bir yolu yok. Çin ile silah kontrolünü tartışmamız gerekiyor. Bu nedenle, Çin ile siyasi olarak ilişki kurmamız gerekiyor” dedi. Bununla birlikte, Stoltenberg, Çin'in hızla yükselen askeri ve ekonomik gelişmelerinin NATO için potansiyel güvenlik riskleri oluşturduğunu da ekledi.

Stoltenberg, NATO'nun Çin'in bölgede artan ekonomik ve askeri etkisini sınırlamaya yardımcı olmak için Japonya ve Avustralya gibi Asya-Pasifik müttefikleriyle daha yakın çalışılması gerektiğini söyledi.

'START'a Çin de dahil edilmeli'

Stoltenberg, NATO'nun silahların kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün ne kadar kritik bir öneme sahip olacağından bahsetti. Soğuk Savaş sırasındaki silah anlaşmalarının ABD ve SSCB'nin nükleer cephaneliklerini azaltmada nasıl başarılı olduğunu ifade eden Stoltenberg, ABD ve Rusya'nın uzun menzilli nükleer savaş başlıklarını sınırlayan START anlaşmasının gelecekteki silah kontrol anlaşmaları için iyi bir başlangıç ​​noktası olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, “Çin dahil edilmelidir çünkü Çin küresel bir güçtür ve küresel bir rolün yanı sıra küresel sorumluluklar da gelir. Bu nedenle, Çin'i silah kontrolüne dahil etmenin yollarını bulmaya çalışıyoruz" dedi.

START anlaşmalarına Çin'in katılması ABD'nin önde gelen taleplerinden birisi.

İklim değişikliği gündemi

Stoltenberg ayrıca askeri bir ittifak olan NATO'nun üye ülkelerde güvenliği sağlamak için iklim değişikliğini üstlenmesi gerektiğini de açıkça belirtti. “İklim değişikliği bir kriz çarpanıdır.” diyen Stoltenberg, şöyle konuştu:

“Deniz seviyelerinin artmasıyla birlikte aşırı sıcakta askeri operasyonları yürütme şeklimizi etkileyecek… Kutup buzunun erimesi, faaliyet gösterebileceğimiz yerleri değiştirecek… Dolayısıyla ordumuzun nasıl organize edildiği ve misyonlarını ve operasyonlarını nasıl yürüttüğü üzerinde doğrudan bir etkisi olacak" dedi.

Ülkelerin sıfır karbon emisyonuna ulaşmaları gerektiğini ve NATO üyelerinin silahlı kuvvetlerinin gücünden ve kabiliyetinden ödün vermeden askeri faaliyetlerinin karbon ayak izini azaltmanın yollarını aradıklarını ekledi.

Fransa-ABD gerilimi

Fransa'nın AUKUS denizaltı anlaşması konusunda ABD, İngiltere ve Avustralya ile olan gerilimi sorulduğunda, NATO Genel Sekreteri kendisini Frasna'nın karşısında ve Anglo-Sakson kampın yanında konumlandırdı.

Stoltenberg, "Fransa'nın hayal kırıklığına uğradığını anlıyorum. Aynı zamanda NATO müttefikleri, bu yıl Haziran ayında Brüksel'deki NATO zirvesinde Başkan Biden ve diğer tüm liderlerle Asya-Pasifik ortakları olarak adlandırdığımız ortaklarla daha yakın çalışmamız gerektiği konusunda anlaştılar… NATO müttefiklerinin Avustralya ile çalışması iyi bir şey” dedi.

ABD ve İngiltere'nin diğer NATO ülkelerinden habersiz bir şekilde Avustralya'yla yeni bir askeri pakt oluşturmaları ve bu ülkeye nükleer deniz altılar vermek konusunda anlaşmaları, Avustralya'dan deniz altı ihalesi alan Fransa'yla gerilimi tetiklemişti.

Fransa Avustralya'ya dizel motorlu denizaltılar inşa etmek için ihaleye girmiş ancak Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile imzaladığı yeni anlaşma kapsamında bu plan suya düşmüştü. Olayın ardından Fransa'yla ABD ve Avustaralya arasında diplomatik bir kriz patlak vermişti.

Avrupa Ordusu gündemi

Söyleşinin son bölümünde, NATO Genel Sekreteri Avrupa Birliği'nin potansiyel olarak kendi koordineli silahlı kuvvetlerini oluşturması tartışmalarına da değindi. Stoltenberg daha öncesinde beyan ettiği gibi bu fikre karşı çıkarak “AB NATO'nun yerini alamaz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, “Avrupa Birliği'nde yaşayan insanların yüzde 90'ından fazlası bir NATO ülkesinde yaşıyor. Dolayısıyla NATO'yu güçlendirerek aslında Avrupa'nın savunmasını güçlendiriyoruz." dedi.